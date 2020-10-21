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iOS 14.1 Güncellemesi hangi yenilikleri sunuyor? iOS 14.1 güncelleme detayları

Apple'ın kısa süre önce çıkardığı iOS 14 güncellemesine ilişkin iyileştirmeler sunan yeni güncelleme iOS 14.1 güncellemesi geldi. Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulan hizmetlerin detayları belli oldu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:41
iOS 14.1 Güncellemesi hangi yenilikleri sunuyor? iOS 14.1 güncelleme detayları
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iOS 14 güncellemesi ile tüm cihazlarına büyük değişiklikler getiren Apple, bu değişikliklerin getirdiği sorunları çözmek adına 14.1 güncellemesi ile birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı planlıyor.

iOS 14.1 sürüm notları

  • iPhone 8 ve üst özellikli telefonlar için, 10 bit HDR video çalma ve düzenleme özelliği geldi.
  • Ana ekranda yaşanan uygulama ve klasör simgelerine ilişkin sorun çözümü sağlar.
  • Ana ekranda uygulama ve klasörlerin sürüklenme yoluyla silinmesine ilişkin sorun çözümünü sağlar.
  • Mailde takma ad sorununun çözümünü sağlar.
  • Ekran modunun büyük hale geçmesinin ardından simgelerin üst üste binme sorununu çözer.
  • Fotoğraf ve albümlerin arşivlenmesinde yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırır.
  • Hesap makinesinde 0’ın görünmesine ilişkin çözüm sağlar.
  • Video oynatmanın başlarında yaşanan çözünürlük sorununa ilişkin iyileştirmeler sunar.
  • Apple Watch ayarlarına ilişkin sorunları ortadan kaldırır.
  • Dosyalarda çıkan bulut servis sorunlarına ilişkin düzeltmeler bulunur.
  • Ubiquiti kablosuz erişimde iyileştirmeler sunar.

iOS 14.1 iPadOS 14.1 alan iPhone ve iPad modelleri

iPhone

  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Mini
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone XS Max
  • iPhone XS
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone 6S
  • iPhone SE, 1. Nesil
  • iPhone SE, 2. Nesil
  • iPod Touch, 7. Nesil

iPad

  • 9 inç iPad Pro
  • 11 inç iPad Pro
  • 5 inç iPad Pro
  • 7 inç iPad Pro
  • iPad, 8. Nesil
  • iPad, 7. Nesil
  • iPad, 6. Nesil
  • iPad, 5. Nesil
  • iPad Mini, 5. Nesil
  • iPad Mini 4
  • iPad Air, 4. Nesil
  • iPad Air, 3. Nesil
  • iPad Air 2


Son Güncelleme: 21.10.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
AppleIOs 14.1
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