iOS 14.1 Güncellemesi hangi yenilikleri sunuyor? iOS 14.1 güncelleme detayları

iOS 14.1 sürüm notları

iPhone 8 ve üst özellikli telefonlar için, 10 bit HDR video çalma ve düzenleme özelliği geldi.

Ana ekranda yaşanan uygulama ve klasör simgelerine ilişkin sorun çözümü sağlar.

Ana ekranda uygulama ve klasörlerin sürüklenme yoluyla silinmesine ilişkin sorun çözümünü sağlar.

Mailde takma ad sorununun çözümünü sağlar.

Ekran modunun büyük hale geçmesinin ardından simgelerin üst üste binme sorununu çözer.

Fotoğraf ve albümlerin arşivlenmesinde yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırır.

Hesap makinesinde 0’ın görünmesine ilişkin çözüm sağlar.

Video oynatmanın başlarında yaşanan çözünürlük sorununa ilişkin iyileştirmeler sunar.

Apple Watch ayarlarına ilişkin sorunları ortadan kaldırır.

Dosyalarda çıkan bulut servis sorunlarına ilişkin düzeltmeler bulunur.

Ubiquiti kablosuz erişimde iyileştirmeler sunar.

iOS 14.1 iPadOS 14.1 alan iPhone ve iPad modelleri

iPhone

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE, 1. Nesil

iPhone SE, 2. Nesil

iPod Touch, 7. Nesil

iPad

9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

5 inç iPad Pro

7 inç iPad Pro

iPad, 8. Nesil

iPad, 7. Nesil

iPad, 6. Nesil

iPad, 5. Nesil

iPad Mini, 5. Nesil

iPad Mini 4

iPad Air, 4. Nesil

iPad Air, 3. Nesil

iPad Air 2

iOS 14 güncellemesi ile tüm cihazlarına büyük değişiklikler getiren, bu değişikliklerin getirdiği sorunları çözmek adına 14.1 güncellemesi ile birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı planlıyor.