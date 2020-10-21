iOS 14.1 Güncellemesi hangi yenilikleri sunuyor? iOS 14.1 güncelleme detayları

iOS 14.1 sürüm notları
- iPhone 8 ve üst özellikli telefonlar için, 10 bit HDR video çalma ve düzenleme özelliği geldi.
- Ana ekranda yaşanan uygulama ve klasör simgelerine ilişkin sorun çözümü sağlar.
- Ana ekranda uygulama ve klasörlerin sürüklenme yoluyla silinmesine ilişkin sorun çözümünü sağlar.
- Mailde takma ad sorununun çözümünü sağlar.
- Ekran modunun büyük hale geçmesinin ardından simgelerin üst üste binme sorununu çözer.
- Fotoğraf ve albümlerin arşivlenmesinde yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırır.
- Hesap makinesinde 0’ın görünmesine ilişkin çözüm sağlar.
- Video oynatmanın başlarında yaşanan çözünürlük sorununa ilişkin iyileştirmeler sunar.
- Apple Watch ayarlarına ilişkin sorunları ortadan kaldırır.
- Dosyalarda çıkan bulut servis sorunlarına ilişkin düzeltmeler bulunur.
- Ubiquiti kablosuz erişimde iyileştirmeler sunar.
iOS 14.1 iPadOS 14.1 alan iPhone ve iPad modelleri
iPhone
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE, 1. Nesil
- iPhone SE, 2. Nesil
- iPod Touch, 7. Nesil
iPad
- 9 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 5 inç iPad Pro
- 7 inç iPad Pro
- iPad, 8. Nesil
- iPad, 7. Nesil
- iPad, 6. Nesil
- iPad, 5. Nesil
- iPad Mini, 5. Nesil
- iPad Mini 4
- iPad Air, 4. Nesil
- iPad Air, 3. Nesil
- iPad Air 2
Son Güncelleme: 21.10.2020 19:41