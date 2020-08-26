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iOS 14 Nasıl Yüklenir? Beta sürüm IOS 14 yükleme rehberi

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Apple iPhone telefonları için iOS 14 yazılımı hazırlandı. iPhone kullanıcıları iOS 14 içerisinde ne gibi yenilikler olduğunu araştırmaya başladılar. iOS 14 ile beraber Siri ve widgetlar kapsamında birçok yenilik yapıldı…

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:53
iOS 14 Nasıl Yüklenir? Beta sürüm IOS 14 yükleme rehberi
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Dünya üzerinden milyonlarca kullanıcısı olan Apple iPhone akıllı telefonlarına düzenli olarak yazılım güncelleştirmeleri gelmektedir. Son olarak birçok model için iOS 14 güncellemesi gündeme gelmiştir. iOS 14 güncellemesi ile beraber cihazlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Özellikle Siri ve widgetlarla ilgili pek çok yenilik yapıldığı görülmektedir.


Öncelikle iOS 14 yazılım güncellemesini hangi model cihazların alacağı konusuna açıklık getirecek olursak, iOS 13’ü almış olan tüm cihazların alacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki kısımda iOS 13 güncellemesini almış olan, dolayısıyla iOS 14 güncellemesini de alacak olan tüm modeller sıralanmıştır.

  • iPhone 11,
  • iPhone 11 Pro,
  • iPhone 11 Pro Max,
  • iPhone XS,
  • iPhone XS Max,
  • iPhone 8,
  • iPhone 8 Plus,
  • iPhone 7,
  • iPhone 7 Plus,
  • iPhone 6S
  • iPhone 6S Plus

iOS 14 Nasıl Yüklenir?

Apple iPhone cihazları arasında iOS 14’ü destekleyenlerine nasıl yazılım güncellemesi yapılacağı da merak edilen konulardan biridir. Öncelikle Apple Beta Yazılım programının indirilerek telefona kurulması gerekmektedir. Sonrasında yazılımın yüklenmek istendiği cihaz üzerinden safariye girerek beta.apple.com adresine gidilmelidir. Burada oturum girişi yapılması ardından Ayarlar sekmesinde yer alan Genel ve ardından Profil bölümünden iOS 14 Beta yazılımının yüklenmesi gerekmektedir. Yükleme işlemi ardından telefon yeniden başlatılacak ve açıldığında ise ayarlar sekmesinde yer alan iOS14 yazılımının kurulması gerekli olacaktır.



Son Güncelleme: 26.08.2020 19:53
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