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iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 10.08.2020’li haberimize göz atabilirsiniz.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:03
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
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iPhone kullanıcılarının büyük bir heyecanla beklediği iOS 14 ile birlikte gelecek yenilikler ortaya çıktı. WWDC20 etkinliğinden önce iOS 14 hakkında bilinenler ortaya çıktı.

iOS 14 ile birlikte gelecek yenilikler

iOS 14 ile birlikte gelecek yenilikler içerisinde cihazınızda yüklü olan uygulamalar ana ekrandaki listede sıralanabilecek. Bu özellikteki en güzel taraflardan bir tanesi liste uygulamalarını filtreleyip ihtiyaca uygun şekilde sıralatılabilmesidir. Yeni liste görünümüne göre saat ve konuma bağlı olarak hangi uygulamalara ihtiyaç duyabileceğiniz önerilir ve Siri tarafından desteklenen akıllı öneriler içerilecek.

Ana ekrana yeni widgetlar

iPhone kullanıcıları iOS 10 ile ilk defa widgetlarla tanıştı ve yeni güncellemeyle birlikte kilit ekranını sola kaydırdığınızda kenar çubuğunda widgetlar görüntülenebilecek.


CarKey

CarKey ile iPhone ya da Apple Watch ile otomobil kilitleri açılıp kapatılabilecek, aracın motoru çalıştırılabilecek.

Safari yapay zekalı çeviri

iOS 14 ile birlikte iPhone web tarayıcısı Safari’de yerleşik çeviri olacak. Otomatik çevirinin aktif edilmesi halinde web sayfasını ziyaret etmeniz halinde Safari site dilini algılayıp istediğiniz dile çevrilebilecek.

Kablosuz işletim sistemi kurulabilecek

İşletim sisteminizin çökmesi halinde yapılan kurtarma iOS 14 OTA OS Recovery sayesinde kablosuz olarak da yapılabilecek.

Geliştirilmiş görev penceresi

iOS 14 ile arka plandaki daha fazla uygulama yalnızca bir uygulamada gösterilebilecek. Dört uygulamayı aynı anda görüntüleyebileceğiniz yeni tasarımla birlikte bölünmüş ekran gelebilecek.

Hangi cihazlar iOS 14 güncellemesi alacak?

  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)


Son Güncelleme: 10.08.2020 22:03
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