İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

iOS 14 güncellemesiyle gelecek özellikler neler? Apple iOS 14 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan iOS 14 güncellemesiyle gelecek özellikler neler? Apple iOS 14 güncellemesi ne zaman çıkacak? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 13.08.2020'li haberimizde iOS 14 güncellemesiyle gelecek özellikler neler? Apple iOS 14 güncellemesi ne zaman çıkacak? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 23:23
iOS 14 güncellemesiyle gelecek özellikler neler? Apple iOS 14 güncellemesi ne zaman çıkacak?
Takip Et:

iPhone kullanıcılarının büyük bir heyecanla beklediği iOS 14 ile birlikte gelecek yenilikler ortaya çıktı. WWDC20 etkinliğinden önce iOS 14 hakkında bilinenler ortaya çıktı.

iOS 14 ile birlikte gelecek yenilikler

iOS 14 ile birlikte gelecek yenilikler içerisinde cihazınızda yüklü olan uygulamalar ana ekrandaki listede sıralanabilecek. Bu özellikteki en güzel taraflardan bir tanesi liste uygulamalarını filtreleyip ihtiyaca uygun şekilde sıralatılabilmesidir. Yeni liste görünümüne göre saat ve konuma bağlı olarak hangi uygulamalara ihtiyaç duyabileceğiniz önerilir ve Siri tarafından desteklenen akıllı öneriler içerilecek.

Ana ekrana yeni widgetlar

iPhone kullanıcıları iOS 10 ile ilk defa widgetlarla tanıştı ve yeni güncellemeyle birlikte kilit ekranını sola kaydırdığınızda kenar çubuğunda widgetlar görüntülenebilecek.


CarKey

CarKey ile iPhone ya da Apple Watch ile otomobil kilitleri açılıp kapatılabilecek, aracın motoru çalıştırılabilecek.

Safari yapay zekalı çeviri

iOS 14 ile birlikte iPhone web tarayıcısı Safari’de yerleşik çeviri olacak. Otomatik çevirinin aktif edilmesi halinde web sayfasını ziyaret etmeniz halinde Safari site dilini algılayıp istediğiniz dile çevrilebilecek.

Kablosuz işletim sistemi kurulabilecek

İşletim sisteminizin çökmesi halinde yapılan kurtarma iOS 14 OTA OS Recovery sayesinde kablosuz olarak da yapılabilecek.

Geliştirilmiş görev penceresi

iOS 14 ile arka plandaki daha fazla uygulama yalnızca bir uygulamada gösterilebilecek. Dört uygulamayı aynı anda görüntüleyebileceğiniz yeni tasarımla birlikte bölünmüş ekran gelebilecek.

Hangi cihazlar iOS 14 güncellemesi alacak?

  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)


Son Güncelleme: 13.08.2020 23:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesi 2020
Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesi 2020
İnstagram keşfete düşmek için içerikler nasıl olmalıdır?
İnstagram keşfete düşmek için içerikler nasıl olmalıdır?
Sosyal medya düzenlemesi maddeleri nelerdir? Instagram, Facebook, Twitter için TBMM'de kabul edilen sosyal medya yasası detayları
Sosyal medya düzenlemesi maddeleri nelerdir? Instagram, Facebook, Twitter için TBMM'de kabul edilen sosyal medya yasası detayları
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?

Popüler Haberler

iOS 14 güncellemesiyle gelecek özellikler neler? Apple iOS 14 güncellemesi ne zaman çıkacak?
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
2020 Ağustos KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?
meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı!
Anında onaylı 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 13 Ağustos 2020 Perşembe tarihli önemli gelişme
Gelir belgesiz 20.000 TL kredi kampanyası başlatan 6 banka ve kredi şartları
Koltuk altı kararması nasıl önlenir? Koltuk altı kararmasını engellemek ve geçirmek için doğal yöntemler
1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 2020 EYT emeklilik
Köpekbalığı İmparatorluğu filmi konusu ve oyuncuları
Halka dizisi yeni sezonda devam edecek mi? 2. Sezon ne zaman başlayacak?
Sıkıntılardan kurtulmak için okunan dualar hangileridir? Sıkıntı duası
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu ve oyuncuları - Vecihi Hürkuş kimdir? Hürkuş nerede çekildi?
Fındık fiyatları ne kadar? 1 Nisan Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Günlük burç yorumları 06 Ağustos 2020 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Başvuran ihtiyaç sahipleri 48 ay boyunca 960 TL maddi destek olanağından yaralanabilecek
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.