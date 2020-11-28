İnternette problem mi var? 28 Kasım 2020 Cumartesi internet neden yavaşladı, internet neden yavaş?

Gündeme düşen son dakika haberleri, Türkiye genelinde intenet hızında yoğun bir düşüş yaşandığını gösteriyor. İntenet kullanıcıları ise Instagram, Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarından yaşadıkları bu sıkıntıyı bildiriyor. İntenet hızının 28 Kasım 2020 tarihinde bir anda yavaşlamasının nedeni ise henüz netleştirilemedi.

Birçok kullanıcı yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesaplarından duyururken bir çok intenet sayfasına da ulaşılamadı.

28 Kasım Cumartesi Günü İntenet Neden Yavaşladı

28 Kasım Cumartesi saat 00:30 itibari ile Türkiye’ de intenet hızında yüksek bir düşüş gözlemlendi. Düşük intenet hızının yanında ise birçok web sayfasına ulaşım sağlanamıyor. İntenetin neden bir anda hız düşüşü yaşadığı ise henüz bilinmemektedir.