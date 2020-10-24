İnternetsiz oynanabilen en iyi 10 Android oyunu

Akıllı telefonlar ile pek çok oyun mobil olarak oynanabilmektedir. Özellikle Koronavirüs pandemisi süresince insanların evlerinde kaldığı zamanlarda mobil oyunlara olan ilgi fazlasıyla artmıştır. Akıllı telefonların en fazla kullandığı işletim sistemi olan Android’te binlerce oyun ücretsiz ve intenet bağlantısı gerekmeden oynanabilmektedir.

Android intenetsiz oynanabilen oyunlar arasında yarış, macera, savaş ve arcade türünde oyunlar yer almaktadır. Bu oyunların en büyük avantajı herhangi bir intenet bağlantısı gerekmediği için istenilen yerde oynanabilmesidir. İşte intenetsiz oynanabilen en iyi 10 Android oyunu…

İntenetsiz Oynanabilen En İyi 10 Android Oyunları

- caRRage

- Adventure Llama

- Rush

- Trial Xtreme4

- Traffic Rider

- New Star Soccer

- Brother in Arms 3

- Alto’s Osyssey

- Minion Rush

- Stack

- Ball Short Puzzle

caRRage

İntenet bağlantısı olmadan oynanabilen caRRage adlı oyun Google Play Store’da en fazla indirilen oyunlar arasında yer almaktadır. Araba yarışı türündeki oyunda kullanıcılar diledikleri anda araçlarını modifiye edebilmektedir.

Adventire Llama

Anventire Llama adlı oyun bulmacaya dayanmaktadır. Özellikle zeka oyunu sevenlerin beğenisini kazanacak olan Adventire Llama’nın her bölümünde bulmacaları çözmek gerekmektedir.

Rush

İntenetsiz oynanabilen Rush adlı oyun milyonlarca kişi tarafından oynanmaktadır. Bir kürenin engelleri aşarak amacına ulaşmasına dayanan oyun fazlasıyla eğlencelidir.

Trial Xtreme 4

Trial Xtreme 4 adlı oyun macera ve motorsiklet severlerin fazlasıyla eğlenceli vakit geçirebileceği bir oyundur. Oyunda motorsikletle birlikte zorlu etapları kusursuz bir şekilde geçmek gerekmektedir.

Traffic Rider

Traffic Rider intenet olmadan oynanabilmesinin yanı sıra grafik ve etaplarıyla oyun severlerin büyük beğenisini kazanmıştır. Google Play Store’da en fazla indirilen oyunlar arasında yer alan Trrafic Rider’ın yapımcısı Türk’tür.

New Star Soccer

Futbol severlerin en fazla oynadığı oyunlar arasında kendisine yer bulan New Star Soccer, intenet bağlantısı olmadan oynanabilmektedir. Oyunda istenilen zamanlarda oyuncu oluşturularak özel takımlar da oluşturulabilmektedir.

Brothers in Arms 3

Savaş oyunu severlerin en fazla oynadığı oyunlardan olan Brothers in Arms, Gameloft tarafından geliştirilmiştir. Oyunun hikayesi 2. Dünya Savaşı’nda geçmektedir.

Alto’s Osyssey

Snowboard oyunlarını beğenen kişilerin fazlasıyla oynadığı Alto’s Osyssey’de en uzak mesafeye ulaşmak gerekmektedir.

Minion Rush

Minion filmlerindeki karakterlerin yer aldığı Minion Rush eğlenceli maceraları içermektedir. Minion Rush intenetsiz bir şekilde oynanabilmektedir.

Stack

Stack Android’in en fazla bağımlılık yapan oyunlarından bir tanesidir. Oyun sırasında ekrandaki kutuların alttakinin üstüne düzgün bir şekilde koyulması gerekmektedir.