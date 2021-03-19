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İnternet wifi şifresini unuttum, nasıl öğrenirim? Modem internet wifi şifresi sıfırlama ve değiştirme

İnternet kullanıcılarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri modem şifrelerini unutmalarıdır. İnternet wifi şifresini unuttum, nasıl öğrenirim merak eden okurlarımız için modem internet wifi şifresi sıfırlama ve değiştirme işlemlerini araştırdık.

19 Mart 2021 Cuma 19:18
İnternet wifi şifresini unuttum, nasıl öğrenirim? Modem internet wifi şifresi sıfırlama ve değiştirme
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Modem, telefon hatlarıyla intenete bağlanmamızı sağlayan cihazdır. Cihazlar modem ile intenete bağlanarak çevrimiçi tüm mecraları kullanabilirsiniz. Türkiye’de TTNet, Vodafone, Airties, Kablonet, Turkcell, Huawei ve Turknet gibi çeşitli modem markaları bulunmaktadır. Modemlerin kendilerine özgü şifreleri bulunmaktadır. Bu şifreyi modeminizin markasına göre çeşitli kanallardan değiştirebilirsiniz.

Modem çeşitleri nelerdir?

Modemler kablolu ve kablosuz olarak ikiye ayrılmaktadır. Giriş portları, bağlantı hızları ve bağlantı mesafeleri önemli özelliklerindendir. Modemler birim zamanda aktarım yaptıklarından genelde veri miktarı üzerinden de çeşitlere ayrılırlar. Veri ölçümü bit/s olarak hesaplanır.

Dahili (intenal) modemler

Bilgisayarların ana veri girişlerine takıldıkları için görevlerini daha kolay gerçekleştirirler. Harici modemlerdeki gibi cihazın seri portlarını meşgul etmeden çalışırlar. Bunun yerine yazılımsal COM Port üzerinden çalışırlar ve jumperler aracığıyla ayarlanırlar. Gücünü, monte edildiği cihazdan dahili bir biçimde alarak sürdürürler.

Harici (Extenal modemler)

Bu modem çeşidi bilgisayarlara kablo ile dışarıdan bağlanmaktadır. Harici modemlerde telefon hattıyla modemin intenete girecek cihazla bağlantısını yapacağı kablonun giriş-çıkış birimleri ile harici modemin gücü için farklı bir giriş bulunur. Bu modemlerde genellikle modemin aktifliğini gösteren yeşil ışıklar bulunur.

Modem şifresini unuttum ne yapmalıyım?

Modem şifresini unutmak birçok intenet kullanıcısının karşılaştığı bir problemdir. Modem şifrenizi bir yere not almak ya da akılda kalıcı bir şifre seçmek güvenlik açısından oldukça önemlidir. Modem şifrenizi unuttuysanız aşağıda sıralayacağımız yöntemleri deneyebilirsiniz.

Modem resetleme

Modemlerin arka tarafında yer alan reset tuşuna 10 saniye boyunca basılı tutun. Modem açıldıktan sonra intenet tarayıcınızla size verilen kullanıcı adı ve şifre ile arayüze girerek şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Modem şifresi nasıl değiştirilir?

Modem şifresi değiştirmek oldukça kolay bir işlemdir. Bunun için kullandığınız modem markasının size sağladığı IP adresine girerek kullanıcı adınız ve şifrenizi girip arayüze ulaşabilirsiniz.

Superonline modem şifresi değiştirme

Superonline markalı modeminizin şifresini değiştirmek için intenet tarayıcınıza 192.168.1.1 IP adresini yazın ve entera tıklayın. Ekranda açılan kullanıcı adı bölümüne admin, şifre bölümüne ise Superonline yazarak modem arayüzüne girebilirsiniz. Daha sonra işlemler kısmına girerek şifrenizi değiştirebilirsiniz.

TTnet modem şifresi değiştirme

TTNet markalı modeminizin şifresini değiştirmek için intenet tarayıcınıza 192.168.1.1 ya da 192.168.2.1 adreslerine girin. Kullanıcı adı ve şifre kısmına admin yazarak devam edin. Sistem şifreyi kabul etmez ise ttnet olarak girin. Modem arayüzüne girdikten sonra şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Vodafone modem şifresi değiştirme

Vodafone markalı modeminizin şifresini değiştirmek için intenet tarayıcınıza 192.168.1.1 yazarak girin. Sayfada açılan kullanıcı adı ve şifre kısmına admin yazarak ilerleyin. Arayüze girerek kablosuz ağlar kısmına tıklayın. Buradan modem şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Airties modem şifresi değiştirme

Airties markalı modeminizin şifresini değiştirmek için intenet tarayıcınıza 192.168.1.1 yazarak Ip adresine girin. Kullanıcı adı ve şifre kısmına küçük harflerle admin yazarak devam edin. Menü kısmına girerek güvenlik sekmesine tıklayın. Ağ anahtarı 1 yerine girerek şifrenizi değiştirin.

Huawei modem şifresi değiştirme

Huawei markalı modeminizin şifresini değiştirmek için intenet tarayıcınıza 192.168.1.1 IP adresini yazarak girin. Kullanıcı adına admin, şifreye de Superonline yazarak arayüze giriş yapın. Menüden şifre işlemlerine girerek yeni şifrenizi belirleyebilirisiniz.

Turknet modem şifresi değiştirme

Turknet markalı modeminizin şifresini değiştirmek için intenet tarayıcınıza 192.168.1.2 ya da 192.168.2.1 yazarak girin. Açılan sayfada şifre bölümüne admin, 1234 ya da turknet yazarak giriş yapın. Giriş sonrasında menü bölümünden şifrenizi değiştirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 19.03.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
Modem şifresi DeğiştirmeSuperonlineTTNET
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