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İnternet Wİ-Fİ ağımıza başkasının bağlandığını nasıl anlarız?

Günümüzün vazgeçilmezi olan, her evde bulunan internet bağlantıları hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Fakat Wi-Fi ile başkalarının internete bağlanması sonucu yavaşlamalar meydana geliyor. Bu durumu yaşayan vatandaşlar Wi-Fi ağına kimlerin bağlandığını merak ediyor. Bizde haberimizde Wi-Fi ağına bağlananları nasıl görebiliriz? sorusunun cevabını verdik.

31 Ocak 2021 Pazar 19:00
İnternet Wİ-Fİ ağımıza başkasının bağlandığını nasıl anlarız?
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Günümüzde neredeyse her evde bulunan intenet bağlantıları sayesinde her işimizi intenet üzerinden halledebiliyoruz. Fakat başkalarının da intenete bağlanmaları sonucu intenette yavaşlamalar meydana gelebilmektedir. Bu yavaşlamanın haricinde modeme bağlanan kişiler bilgisayardaki dosyalarımıza, şifrelerimize ve kişisel bilgilerimize bile ulaşabilirler. Kişisel bilgilerimizin başka şahısların ellerine geçmemeleri için şifremizi değiştirmemiş gerekmektedir. Peki intenetimize bağlanan kişileri nasıl anlarız?

İntenetimize Başkasının Bağlandığını Nasıl Anlarız?

Wi-Fi şifrenizi aile fertlerinizden başka kimseyle paylaşmadıysanız ve intenetiniz yavaşlamaya başladıysa bu durum, başkalarının da wifinize bağlandığını gösterebilir ya da yaşadığınız semtte intenet arızası olabilir. Sizde bu durumun neyden kaynaklandığını öğrenmek istiyorsanız birkaç program indirebilirsiniz. Bu programlar sayesinde intenetinize kimin bağlandığını rahatlıkla görebilirsiniz. 

Wi-Fi Ağına Kimlerin Bağlandığını Görmenizi Sağlayacak Programlar

İlk program

GlassWire

programıdır. Kullanması oldukça kolay olan program aynı zamanda kişisel bilgilerinizin başka cihazlar tarafından kullanılmasını da engellemektedir. Başka bir uygulamada

Wireless Network Watcher

programıdır. Bu program sayesinde intenetinizin kaç kişi tarafından kullanıldığını ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz. Günümüzde en çok kullanılan bu iki uygulama dışında birçok uygulama bulunmaktadır sizde bilgisayarınıza en uygun programı indirip güvenli bir şekilde intenet kullanabilirsiniz. İntenete giren kişileri görebilmenin başka yolları da mevcuttur.

İntenetimize Kimlerin Girdiğini Anlamanın Yolları

İlk yol intenet yönlendirici kullanmaktır. Bu yöntemde ilk başta intenet tarayıcınıza IP adresinizi girip Enter tuna basmalısınız daha sonrasında intenet yönlendiricinize girip wifi ağınıza bağlananları görebilirsiniz. İkinci bir yolda modem ışıklarını kontrol etmektir. Bu yöntemde evdeki bütün intenete bağlı olan cihazların intenet bağlantınızı kesmeniz gerekiyor sonrasında modeminizdeki kablosuz intenet ışığı hala yanıyorsa başkaları intenetinize bağlanmış demektir. 

Modeminize Bağlı Olan Cihazları Görebilme 

İntenetinize başka cihazların bağlanıp bağlanmadığını görebilmek için bilgisayarınızda tarayıcı kısmına 192.168.1.1 veya 192.168.1.2 adreslerini yazın ve admin ve şifre bilgilerinizi girin. Sayfada karşınıza çıkan Kablosuz sonra Kablosuz Durum seçenekleriniz tıklayınız. Sonrasında karşınıza modeminize bağlı olan cihazlar çıkacaktır. Aynı zamanda modeminize bağlanan ve bağlanmasını istemediğiniz cihazların MAC adresini MAC filtreleme özelliğini kullanarak engelleyebilirsiniz. Cihazların MAC adresini bilmiyorsanız LAN linkinden cihazları görebilirsiniz.  



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:00
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Anahtar Kelimeler:
WifiInternetModem
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