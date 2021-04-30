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İnternet olmadan whatsapp kullanılır mı? İnternet olmadan whatsapp kullanımı

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta çoğu kullanıcı çevrimiçi görünmek istememektedir. WhatsApp'ta çevrimiçi bilgilerinizi gizleyebilir veya sadece istediğiniz kişilerin görmesini sağlayabilirsiniz. Haberimizde WhatsApp'ı nasıl çevrimdışı kullanabileceğinize dair bütün detayları anlattık.

30 Nisan 2021 Cuma 19:56
İnternet olmadan whatsapp kullanılır mı? İnternet olmadan whatsapp kullanımı
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İntenet bağlantınız bulunmadan da WhatsApp’tan mesajlaşmak mümkün. Çevrimdışı bir şekilde mesajlaşabilmek için telefonunuzda veya tabletinizde yapmanız gereken ayarlar var. Çevrimdışı mesajlaşma özelliği şu an için sadece Android işletim sistemine sahip telefonlarda yapılabiliyor. IOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda Proxy ve port ayarları kısıtlı. Bu sebeple çevrimdışı mesajlaşma özelliği kullanılamıyor. Haberimizin devamında sizlere nasıl çevrimdışı görünebileceğinizi, hangi uygulamaları indirebileceğinizi detaylı bir şekilde anlattık. 
WhatsApp uygulamasında gönderilen mesajlar intenet aracılıyla gitmektedir. Normal SMS şebekesini kullanacak WhatsApp uygulamasını kullanmak mümkün. 

 

WhatsApp Bluetooth Messenger uygulaması kullanabilirsiniz 

WhatsApp Bluetooth Messenger uygulaması ile intenetiniz olamadan WhatsApp kullanmaya devam edbilirsiniz. WhatsApp Bluetooth Messenger’ı kullanmak için uygulamayı telefonunuza indirmelisiniz ve Bluetooth’u etkinleştirmelisiniz. Bluetooth’unuzu açtıktan sonra intenet bağlantısına gerek kalmadan WhatsApp kullanabilirsiniz. 
WhatsApp Bluetooth Messenger, Bluetooth kullandığı için belli bir mesafe içindeki kişilerle intenetsiz bir şekilde mesajlaşabilirsiniz. Bu mesafenin dışındaki işiler ile intenetsiz bir şekilde mesajlaşmanız mümkün değildir. 

 

Android işletim sistemine sahip cihazlar ile intenetsiz bir şekilde WhatsApp kullanmak 

Android işletim sistemine sahip cihazlar yapılması gereken ayarlar var. Aşağıdaki adımları takip edin; 
Telefon veya tabletinizden “Mobil Ağlar” kısmına gidin, 
Mobil Ağlar kısmına girince “Erişim Noktası Adları” kısmına girin, 
Ekranın sağ üst bölümünde yer alan “Ekle” tuşuna tıklayın, 
Açılan ekranda, APN, Proxy ve bağlantı noktası yazacak. Bu kısmın altında “Ayarlı Değil” bölümü yer alacak. Aşağıdaki şekilde bilgileri girin; 
İsim: WhatsApp 
APN: İntenet 
Proxy: 127.0.0.01 
Bağlantı Noktası: 8080 
Yukarıdaki bilgileri doğru bir şekilde doldurduktan sonra “Kaydet” tuşuna tıklayın. 
Bütün bunları yaptıktan sonra Android işletim sistemine sahip cihazlarından intenet kullanmadan WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz. 

 

WhatsApp’ı farklı uygulamalar indirerek intenetsiz kullanabilirsiniz 

Play Store’a giriş yaparak aşağıda yer alan uygulamaları cihazınıza yükleyebilirsiniz; 
What Seen 
Messenger for WhatsApp Web 
Private Read 
Chats Offline 
İntenetinizin olmadığı durumlarda WhatsApp üzerinden mesaj göndermesin gerekiyorsa yukarıda yer alan uygulamaları kullanabilirsiniz. Böylece intenete ihtiyaç duymadan dilediğiniz gibi arkadaşlarınıza ve ailenize mesaj gönderebilirsiniz. 

 

WhatsApp’ta çevrimdışı mesaj yazmak ve gelen mesajları okumak mümkün 

Çoğu kullanıcı, çevrimiçi oldukları bilginin karşı taraf tarafından görülmesini istememektedir. WhatsApp’ta çevrimdışı bir şekilde mesaj gönderebilir ve gelen mesajları okuyabilirsiniz. 
Bunları yapabilmek için sizlere 3 farklı yöntemden söz edeceğiz. Aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz; 

 

1. Yöntem 
Çevrimiçi olmadan mesajları okumak ve yanıtlamak istediğinizde akla gelen ilk yöntem bildirimlerdir. Günümüzde bütün telefonların bildirimler bölümü bulunuyor. Telefonunuza gelen mesaja bildirimler bölümünden okuyun. Mesaja basılı tuttuğunuza “Yanıtla” tuşu çıkacaktır. Bu tuşa bastıktan sonra mesajınızı yazıp gönderin. Bu şekilde cevap verdiğinizde WhatsApp’ta çevrimiçi görünmezsiniz. 

 

2. Yöntem 
İkinci yöntem diğerine göre biraz daha zahmetli. Gelen mesaja cevap vermek için WhatsApp’a giriş yapmanız gerekiyorsa öncelikle mobil verinizi veya Wi-Fi'ınızı kapatmanız gerekiyor. İntenetinizi kapattıktan sonra WhatsApp’a girin. Göndermek istediğiniz mesajı veya mesajları yazıp gönderin. Uygulamadan çıkın ve intenetinizi açın. Siz intenetinizi açtıktan sonra mesajlarınız karşı tarafa gönderilecektir. Böylelikle yine karşı tarafa çevrimdışı görünmüş olursunuz. 

 

3. Yöntem 
Son yöntem için akıllı saate ihtiyacınız var. Akıllı saatinize düşen WhatsApp mesajını saat üzerinden yanıtlayın. Bu şekilde yaptığınızda karşı tarafa çevrimdışı göndermeye devam edersiniz ancak bu yöntemde sadece son gelen mesajı yanıtlamanız mümkündür. 

 

WhatsApp’ta çevrimdışı olarak görülme yolları 

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp’ta çevrimdışı görünmek mümkündür. Birçok kullanıcı çevrim durumlarının görünmesinden rahatsızlık duymaktadır. Aşağıda yer alan adımları takip ederek siz de her zaman çevrimdışı görünebilirsiniz. 
WhatsApp’a girin ve “Ayarlar” bölümüne gidin, 
Açıklan ekranda yer alan “Gizlilik” tuşuna basın ve “Durum” tuşuna basın, 
Karşınıza “1.Kişilerim”, “2.Şunlar hariç kişilerimle paylaş” ve “Sadece şu kişilerle paylaş” seçenekleri çıkacak.  
“Kişilerim” tuşuna basarsanız rehberinizde kayıtlı kişiler çevrimiçi olduğunuzu görebilir. “Şunlar hariç kişilerimle paylaş” tuşuna basarsanız listeye eklediğiniz kişiler haricindeki kişiler çevrimiçi olduğunuzu görebilir. “Sadece şu kişilerle paylaş” tuşuna basarsanız sadece seçtiğiniz kişiler çevrimiçi olup olmadığınızı görebilir. Rehberinizdeki kayıtlı olan diğer kişiler çevrimiçi olup olmadığınızı göremez. 

 

WhatsApp’ta çevrimiçi bilginizi kapatabilirsiniz 

Ayarlara girdikten sonra gizliliğe hemen ardından duruma girin, 
Kişiler yazan yeri “Hiç kimse” olarak değiştirin. 
Bunu yaptığınıza hiç kimse sizin çevrim bilgilerinizi öğrenemez. Aynı şekilde siz de kimsenin çevrim bilgilerini göremezsiniz. 

 

WhatsApp’ta çevrimdışı görünmek için indirebileceğiniz uygulamalar var 

Private Read 
What Seen 
WeLog 
Offline Chat 
WA Agent 
WApp Private 
Yukarıda adını verdiğimiz uygulamaları Google Play Store’dan aratarak indirebilirsiniz. Yukarıdaki uygulamaları indirmeden önce sizden istediği izinleri dikkatlice okuyun. Yukarıda yer alan uygulamanın her birinin farklı özelliği vardır. Uygulamaların özelliklerini okuyun ve size en uygun olan uygulamayı indirin.  



Son Güncelleme: 30.04.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppInternetçevrimdışıAndroid
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