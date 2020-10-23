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İnternet hızının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Ajans Press, dünyada internet hızının en yüksek olduğu ülkelerin listesini yayımladı. İnternet hızının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada ortaya çıktı. İşte internet indirme hızının en yüksek olduğu ülkeler.

23 Ekim 2020 Cuma 18:22
İnternet hızının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?
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Ajans Press’in basın arşivinden bilgilere göre 2020 yılında intenet ile ilgili basına 131 bin 776 haber bulunduğu tespit edildi. Bunların 3 bin 43’ünün ise intenet hızı ile ilgili olduğu belirlendi. Medyadaki haber başlıklarına göre uzaktan eğitim nedeniyle yaşanan problemler ve 5G ile ilgili çalışmalar en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Ajans Press’in CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre 207 ülkenin yer aldığı intenet hızının en yüksek olduğu ülkeler tespit edildi. Türkiye 5.27 megabit indirme hızıyla listede 102’nci sırada yer alırken, ilk 10'da yer alan ülkeler şöyler:

1- Tayvan 85.02 MB indirme hızı,

2- Singapur 70.86 MB,

3- New Jersey 67.46 MB

4- İsveç 66.18 MB,


5- Danimarka 49.19 MB,

6- Japonya 42.77 MB,

7- Lüksemburg 41.60 MB

8- Hollanda 40.21 MB

9- İsviçre 38.85 MB

10- San Marino 38.73 MB

İntenet hızının en düşük olduğu ülke ise 0.38 mb ile Yemen oldu. Amerika Birleşik Devletleri listenin 15.sırasında yer alırken, Birleşik Krallık ise 34.sırada yer alıyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:22
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InternetAjans PressTürkiye
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