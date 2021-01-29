İnternet hız testi için en iyi intenet hız testi sitesi

İntenet hizmetlerini aldığımız İntenet hizmet sağlayıcısı; İntenete belirli bir hızda erişebileceğimizi garanti eder.

Bu durumda, İntenet servis sağlayıcısı tarafından bize sağlanan İntenet paketinin hızı, mevcut İntenet hızımıza eşit olmalıdır.

İntenet hızı söz verilen hızın altındaysa, kişi genellikle intenete yavaş bağlanır ve bu da İntenete erişimini zorlaştırır.

İntenet hızınızın yavaş olduğunu ve intenetten verim alamadığınızı düşünüyorsanız, İntenet hız testi yaparak İntenet hızınızın sözünüzü karşılayıp karşılamadığını kolayca tespit edebilirsiniz.

İntenet hız testi nedir? Ne işe yarar?

İntenet hız değerini gösteren teste İntenet hız testi denir.

Bu testin ardından müşteriler İntenet yükleme, indirme ve ping değerlerine ulaşabilirler.

İntenet hız testinden sonra, müşteriler İntenet servis sağlayıcısının taahhüt ettiği İntenet yazılım paketlerinin indirme hızı hakkında bilgi edinebilirler.

İntenet hız testi kullanılırken sinyal, hız testini yapan kişiye en yakın sunucuya gönderilecektir. Ping değeri, iletilen bu sinyalin gidiş ve dönüş zamanı ölçülerek elde edilir.

Ardından indirme testini başlatın. İndirme testi sırasında sunucu ile bağlantı kurulacak ve kişinin bilgisayarının, tabletinin veya telefonunun verileri ne kadar süre indireceği belirlenecektir.

Günümüzde başta Türk Telekom olmak üzere İntenet servis sağlayıcılarına ait birden fazla hız testi olmasına rağmen müşteriler bu testlerin güvenilir olup olmadığını da merak ediyor.

Çünkü İntenet servis sağlayıcılarının, müşterilere olan bağlılıklarını kanıtlamak için bu testleri kullanabileceklerinden endişe ediyorlar.

Bu nedenle, İntenet hız testini gerçekleştirirken daha iyi ve daha doğru sonuçlar elde etmek için İntenet servis sağlayıcısının hız testini değil, diğer testleri yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Mbps nedir?

Mbps'yi intenetin standart hız birimi olarak ifade edebiliriz; bir saniyede iletilen verileri açıklar.

Yani bir saniyede megabit olarak aktarılan veri miktarını gösterir.

İntenet hızı; Mbps olarak ifade edilir; indirme hızı KB/s ve MB/s olarak ifade edilir.

İdeal intenet hızı kaç mbps olmalı?

Günümüzde İntenet servis sağlayıcıları, müşterilerine genellikle 16-50 mbps arasında İntenet hızları sunmaktadır.

İdeal intenet hızınız, intenet kullanım alışkanlıklarınıza göre değişebilir.

İntenet hız testi sonuçları

İntenet hız testini başarıyla tamamladıktan sonra intenet hızına ilişkin 3 farklı sonuç alacaksınız.

Bu sonuçların anlamını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

Download (indirme hızı)

Download İntenet hızı İntenet hızı hakkında en doğru sonuçları sağlayabilir ve İntenetin gerçekten yavaş olup olmadığını gösterebilir.

İntenet servis sağlayıcıları genellikle ilk aşamada kendilerinden hizmet almak isteyen yeni müşterilere download bazında İntenet hızları sağlama sözü verir.

Bu değer aynı zamanda bir kişinin İntenet'ten ne kadar hızlı veri alabileceğini gösterir.

Normal koşullar altında, bu değer upload(yükleme) hızından daha yüksek olmalıdır.

Günümüzde İntenet servis sağlayıcıları, genellikle 16-50 mbps arasındaki download İntenet hızı sözü veriyor.

Bazı şirketler daha yüksek hızlar sunar.

8, 16, 35, 50.100; sıkça vaat edilen İntenet hızlarından biridir.

Bu noktada, İntenet servis sağlayıcınız tarafından sağlanan İntenet hızını, testi yaptıktan sonra elde edilen değer ile karşılaştırmanızı öneririz.

Elde ettiğiniz değer söz verdiğinizden çok daha düşükse öneğin intenet servis sağlayıcınız size 50 mbps hız vaat ediyorsa ancak test sonucunuz 30 mbps ise intenet hızınız çok düşük diyebilirsiniz.

Bu noktada sorunu çözmek için hizmeti alan intenet servis sağlayıcının müşteri hizmetlerini arayabilir veya sorunla ilgili şikayette bulunmak için mağazaya veya bayiye gidebilirsiniz.

Upload (Yükleme hızı)

Video görüşmeleri ve çevrimiçi oyunlar gibi etkinlikleri gerçekleştirirken yükleme hızı (dosya yükleme hızıyla ilgili olarak) da önemlidir.

Kişi çevrimiçi oyunlar oynarken ve arkadaşlarıyla sohbet ederken, düşük yükleme hızı sık İntenet kesintisine ve yavaşlamaya neden olur.

Upload hızı, download hızından daha düşüktür.

Ancak upload değeri yüksek olmalıdır; İntenet kullanıcıları aktivitelerini daha rahat yürütebilmeleri için video izler, video sohbetleri yürütürler, oyun oynarlar.

Upload değeriniz de vaat edilen değerle tutarlı olmalıdır.

Ping hızı

"Ping" kelimesi, İngilizce ‘packet intenet-network groper’ kelimesine karşılık gelen İntenet paketi veya şebekeler arası yoklayıcı anlamına gelir.

Ping, bir kişinin İntenet hızının belirleyicisidir; verilerin bir sunucudan diğerine iletilmesi için geçen süreyi tanımlar.

Özellikle düşük ping hızları, yurtdışı veri bağlantı süresinin uzamasıyla sonuçlanmaktadır.

Diğer bir deyişle, yabancı siteden bir film izlerken videonun donması genellikle düşük ping hızından kaynaklanır.

Videoları kesintisiz izlemenin yanı sıra, çevrimiçi oyun oynarken yüksek bir ping değeri de gereklidir.

Ağ hızı testi sonuçlarına göre ping değeri 0.1-10 kalitesi çok iyi; 10 ile 30 arası ping değeri iyi kalite, 30 ile 40 arası ping değeri ise genel olarak ideal kabul ediliyor.

Değer 40-60 arasında ortalama, 60-80 arası orta, 80-100 arası çok kötü ve 100'ün üzerindeki değer çok zayıf İntenet ping hızı demektir.

Hız testi öncesi dikkat etmeniz gereken noktalar

Hız testinden en doğru sonuçları alabilmek için testten önce intenet ile ilgili bazı önlemlere dikkat etmeniz ve sınava hazırlanmanız gerekir.

Hız testi öncesinde dikkat edilmesi gereken şu noktaları özetleyebiliriz:

Modemi açın ve kapatın

İntenete evde veya işte intenete bağlanarak bağlanırsanız; modemin hız performansını test etmek için modemi kapatın ve tekrar açmadan önce en az 10 saniye bekleyin.

Hız testi hariç diğer tüm sayfaları kapatın

İntenet bağlantısını kullanan diğer tüm sayfaları ve uygulamaları kapatarak, İntenet'i bir hız testine hazırlayabilirsiniz.

Hız için test etmek istediğiniz cihaz dışındaki diğer cihazların bağlantısını kesin.

Modem İntenet'i kullanan tüm cihazları (kablosuz telefonlar veya bilgisayarlar hariç) kapatarak, testten maksimum verimi alabilirsiniz.

Modem ile cihaz arasındaki mesafeyi olabildiğince kısa tutun

Modemden uzak bir odadan hız testi yaptırmak, testin hatalı olmasına ve modem performansının mevcut performanstan daha düşük olmasına neden olabilir.

Bu nedenle modem ile hız testine katılacak cihaz arasındaki mesafeyi kısaltmalısınız.

En iyi intenet hız testi hangisi?

GSM operatörlerinden sadece Türk Telekom'un kendi intenet hız testi vardır.

Siz de Türk Telekom abonesiyseniz; Türk Telekom intenet hız testine katılabilirsiniz.

Türk Telekom intenet hız testi

En popüler intenet servis sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom; akıllı telefonlarımız, evlerimiz ve işyerlerimiz için intenet hizmeti veriyor.

Türk Telekom hız testine katılmak için https://hiztesti.turktelekom.com.tr/ linkine tıklayabilirsiniz.

Sayfaya tıkladığınızda, hız testinden doğru sonuçlar almak için yapmanız gerekenler kısaca belirtilir.

Bu noktaları göz önünde bulundurabilir ve ardından hız testine katılmak için "Başlat" düğmesine basabilirsiniz.

NetSpeed intenet hız testi

NetSpeed ​​İntenet Hız Testi, en popüler İntenet hız testlerinden biridir ve doğru sonuçlar verdiği söylenmektedir.

Evler, ofisler, akıllı telefonlar vb. İçin yapılan bu test sayesinde tüm cihazların İntenet performansını başarılı ve hızlı bir şekilde ölçebilirsiniz.

NetSpped İntenet Hız Testine hemen katılmak için https://netspeed.com.tr/hiz-testi/ linkine tıklayabilirsiniz.

İntenet Hız Testi

Son zamanlarda en popüler ve en iyi sonuçlardan biri olan Fast.com İntenet Hız Testi'ne katılmak için https://fast.com/tr/ linkine tıklayabilirsiniz.

İntenet servis sağlayıcınız hangi firma olursa olsun bu testten doğru sonuçlar alabilirsiniz.

Millenicom hız testi

Listemizde dördüncü sırada yer alan Millenicom; güvenebileceğiniz başka bir hız testi sitesi!

Millenicom yalnızca hız testi hizmetleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kişisel veya şirket ADSL, FİBER, VDSL İntenet ve ev telefonu hizmetleri de sağlar.

Speedtest by Ookla

Her gün dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Speedtest'e by Ookla'nın hız testine katılarak doğru sonuçlar alınabilir.

Hız testine katılmak için https://www.speedtest.net/ bağlantısına tıklayabilirsiniz.

IOS veya Android cihazınızın yanı sıra bu test ile evinizin ve ofisinizin intenet hızını da istediğiniz zaman ölçebilirsiniz.

İntenet hızını yavaşlatan etmenler nelerdir?

İntenet hızımız yavaşlıyor; bu genellikle İntenet'i kötüye kullanmamızdan kaynaklansa da bazen bazı altyapı sorunları intenet kullanma hızımızı büyük ölçüde azaltabilir.

İnteneti yavaşlatan faktörleri ortadan kaldırarak, intenete daha hızlı bağlanabilirsiniz.

Bu etmenleri kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Altyapı sorunları

Mahalle, cadde, sokak veya apartmanınızda oluşabilecek bir altyapı sorunu; İntenet hızınızın yavaşlamasına neden olabilir.

Altyapı sorunları İntenet servis sağlayıcıları tarafından kısa sürede giderilebilse de makro altyapı sorunlarının çözülmesi daha uzun sürebilir.

Dairenizde altyapı sorunu olduğunu düşünüyorsanız en kısa sürede intenet servis sağlayıcınızı arayarak sorunu bildirmelisiniz.

Modem konumu

İntenete en uzak odadan modeme bağlanmak istediğinizde, İntenetin yavaşladığını ve bağlantısının kesildiğini görmek doğaldır!

Bu sorunu bir yönlendirici satın alarak ve onu İntenete erişemeyeceğiniz bir odanın yakınına yerleştirerek kolayca çözebilirsiniz.

Aynı anda birden fazla program çalışması

Bir akıllı telefonun veya bilgisayarın arka planında çalışmaya devam eden uygulamalar da İntenet hızını büyük ölçüde azaltabilir.

Aynı anda birden fazla uygulama ve program çalıştırmaktan kaçınarak İntenet hızını artırabilirsiniz.

Bulunduğunuz yerde çok sayıda kablosuz ağ

Bulunduğunuz yerde yüzlerce farklı kablosuz ağ bağlantısı varsa, diğer bağlantılar İntenetten ihtiyacınız olan verimliliği alamamanızın başka bir nedeni olabilir!

İntenet kullanım süresi

Yoğun saatlerde web sitelerini ziyaret etmek her zamankinden daha zor olabilir.

Öneğin Trendyol gibi alışveriş sitelerini diğer müşterilerle aynı anda ziyaret etmek, kalabalıktan dolayı bağlantı sorunlarına neden olabilir.

Bu sitelere bağlanmayı kolaylaştırmak için bu sitelere gece geç saatte tekrar girmeyi deneyebilirsiniz.

Casus yazılım ve virüsler

Akıllı telefonlara veya bilgisayarlara bulaşan virüsler ve casus yazılımlar da İnteneti yavaşlatabilir.

Yüksek kaliteli virüs programları kullanarak İntenet hızını artırabilirsiniz.

Bilgisayardaki bellek ve sabit disk alanı miktarı

Bilgisayar belleğinin ve sabit disk alanının azaltılması da İntenet bağlantı hızını yavaşlatacaktır.

Kullanılmayan programları ve uygulamaları silerek ve böylelikle bilgisayarınızda yer açarak İntenet bağlantısını hızlandırabilirsiniz.

Kesintisiz modem çalışması

Ne yazık ki modemin kesintisiz çalışması yorgunluğa neden olabilir ve performansını düşürebilir.

Bu noktada zaman zaman modemi kapatmaya çalışmalısınız.

Modemi her gün kapatıp, 30 saniye bekledikten sonra tekrar açarak İntenet bağlantısını hızlandırabilirsiniz.

Başkalarının İntenetinizi kullanması

Wifi şifreniz yeterince güçlü değilse, komşularınız ve yakınınızdaki diğer kişiler şifreyi bulabilir.

Başkaları intenetinize bağlanıyorsa, intenet hızınızı yavaşlatabilir.

Bu noktada, başkalarının İntenetinizi kullanmasını engellemek için güçlü bir wifi şifresi oluşturarak başkalarının İntenet'i kullanmasını engelleyebilirsiniz.

Zamanında güncellenemiyor

Birçoğumuz herhangi bir nedenle güncellemeyi hoş karşılamıyoruz ve daha sonrasına erteliyoruz.

Bu durum sadece akıllı telefonumuzun veya bilgisayarımızın İntenet hızını yavaşlatmakla kalmıyor, performansını da düşürüyor.

Bilgisayarınızı veya akıllı telefonunuzu zamanında güncelleyerek de İntenet hızını artırabilirsiniz.

DNS ayarlarında bazı değişiklikler

DNS ayarlarındaki hatalar ve değişiklikler de İntenet hızını düşürebilir.

DNS ayarlarını düzelterek ve "otomatik" olarak ayarlayarak İnteneti hızlandırabilirsiniz.

İntenet geçmişi tarayıcıdan temizlenemiyor

İntenet tarayıcısında biriken İntenet adresi, İntenet hızımızı büyük ölçüde düşürüyor.

İntenet geçmişini temizleyerek de İntenet bağlantı hızını artırabilirsiniz.

Bilgisayarın masaüstünü temizlemeyin

Bilgisayarınızın masaüstündeki gereksiz dosya ve uygulamaları silerek İnteneti hızlandırabilirsiniz.

Benzer şekilde, akıllı telefonunuzdaki gereksiz uygulamaları silerek İntenet bağlantı hızını en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Yukarıdaki tüm önerileri dikkate almanıza rağmen intenet hızınız yavaşsa yeni bir intenet paketine geçmenizi tavsiye ederiz.