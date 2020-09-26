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Instagram'ın yeni özellikleri belli oldu

Instagram yeni özellikleri kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Instagram'a gelecek yeni özellikler belli oldu.

26 Eylül 2020 Cumartesi 19:50
Instagram'ın yeni özellikleri belli oldu
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Instagram yeni özelliklerini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Son olarak Reels özelliğini sunan Instagram, grup hikayeleri ile birlikte gelecek yeni özellikleri açıklayacak. Daha önce Instagram’ın grup hikayeleri için çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı. Bu özellik grup sohbeti yapan kişilere büyük kolaylıklar sağlayacak.


Instagram’ın diğer bir yeniliği ise Reels özelliğinde olacak. Otomatik ilerleme ve kaydırma olarak kullanılan bu özellik için geliştirme çalışmaları sürüyor. Yeni özellik ile birlikte Reels videoları arasında daha hızlı bir şekilde geçiş sağlanacak. Ayrıca videoların açılmasına gerek kalmadan ön izleme yapılabilecek.

Instagram Reels ve grup hikayelerinin yanı sıra bir diğer özelliği de DM bölümünde yapacak. DM özelliğinde artık GIF ve çıkartmalara yer verilecek. Bu sayede kullanıcılar sohbetlerinde farklı ifadeler ve GIF’leri kullanabilecek.

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 19:50
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramSosyal MedyaTeknoloji
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