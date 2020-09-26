Instagram'ın yeni özellikleri belli oldu

Instagram yeni özelliklerini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Son olarak Reels özelliğini sunan Instagram, grup hikayeleri ile birlikte gelecek yeni özellikleri açıklayacak. Daha önce Instagram’ın grup hikayeleri için çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı. Bu özellik grup sohbeti yapan kişilere büyük kolaylıklar sağlayacak.
Instagram Reels ve grup hikayelerinin yanı sıra bir diğer özelliği de DM bölümünde yapacak. DM özelliğinde artık GIF ve çıkartmalara yer verilecek. Bu sayede kullanıcılar sohbetlerinde farklı ifadeler ve GIF’leri kullanabilecek.
Son Güncelleme: 26.09.2020 19:50