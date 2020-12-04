İnstagramdan para kazanma yolları nelerdir? 2020

İnstagramdan Nasıl Para Kazanılır? 2020

Bu yazıda instagramdan para kazanma yollarından bahsedilmektedir. İnstagram üzerinden para kazanmanın birçok farklı yöntemi vardır. İnstagram üzerinden para kazanmak için satış yapabilir veya takipçiniz fazla ise reklamlar üzerinden kazanım yapabilirsiniz. Bazı insanlar ticaretle uğraşmak istemediği için bu seçenek tercih edilebiliyor. İnsanlar için takipçi sayısı artırmak ve reklamlar üzerinden kazanım yapmak daha ilgi çekici olabiliyor. Bazı bireyler, bu tarzda satış yapmayı, ticaretle uğraşmayı ve para kazanmayı sevmektedir. Bu yöntemlerin çalışma sistemleri ve mantığı anlatılmaktadır. Bu yöntemle para kazanmak için bilmeniz gereken şeyler araştırılmaktadır.

İnstagram Hikâyeden Para Kazanmak İçin Neler Yapılmalıdır?

İnstagramdan Nasıl Para Kazanılır? 2020

İnstagram üzerinde story kısmında reklam yayınlamak ya da bir hikâye reklamı anlaşması yapmak sizin için fazla avantajlı olacaktır. Hikâye bölümü, sayfanızda duyurulan reklamların çok kısa bir sürede yayınlanmasına sebep olur. Bu özellik sayesinde peş peşe reklamlar vererek maddi kazanım elde edebilirsiniz. Gelirinizi hızlı bir şekilde artırmak için instagram üzerinden bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Bu yöntemleri tek tek ya da birlikte kullanarak başarılı olmanız mümkündür.

Takipçi sayımız nadiren artarken, etkileyicilerin gönderi başına çok fazla para kazandığını görmek rahatsız edici olmaktadır. Çoğu insan dünyayı gezmek ve güzel yemekler yemek için sponsorlu tekliflere açık olup bir sonraki etkileyici olmayı istiyoruz fakat instagram hesabınızın para kazanmaya ne zaman başlayacağını tahmin etmek zor.

Kullanıcıların ve markaların hesabınızı değerlendirmesi için dikkat ettikleri ilk şey takipçi sayınızdır çünkü takipçi sayısı herkes tarafından görülebilir. Durum böyle bile olsa, maddi kazanım elde etmek için takipçi sayısının fazla olması gerekmemektedir. Abone sayısının nasıl artacağı ve para kazanmaya ne kadar süre sonra başlanacağı merak edilmektedir.

Sayfa oluşturacağınız konu her ne olursa olsun yaptığınız iş kaliteli olmalıdır. Önceliğiniz takipçinizi artırmaktır. Hangi sayfayı oluşturmuş olursanız olun, belli bir miktarda takipçiniz olması gerekmektedir. İşlevsiz 5.000 takipçi anlamsızdır. Takipçilerinizin aktif ve doğal olması şarttır. Takipçilerinizi artırmak için en önemli kozunuz yapacağınız paylaşımlardır. Paylaşımlarınız kaliteli olmak zorundadır. Önek olarak, kitap sayfası oluşturmuşsanız, kitaplarda bulunan güzel kelimeleri paylaşabilirsiniz. Etiketlerden yararlanmanız önemlidir. Bir hashtag olarak yer alabilir. Hashtag, dilimizde etiket anlamına gelmektedir. Hashtag’lerin popüler olanlarına paylaşımlarınızda yer verin.

İnstagramda birden fazla para kazanma yolu bulunmaktadır. Bu para kazanma yolları merak edilmektedir.

İnstagramdan Ne Kadar Para Kazanabilirsiniz?

Para kazanmak için instagram’ı kullanan çoğu kişinin merak ettiği şey budur ancak bu soruya seri ve net bir yanıt vermek oldukça zordur. Kullanıcıların yayınlanan gönderilerinden para kazanmalarına etki eden birden fazla faktör bulunmaktadır. Bu duruma hesabınızın konusu, maddi kazanç elde etme şekliniz, paylaşımlarınızın kalite durumu, abone sayınız etki edebilmektedir.

Influencer’lar, instagramda sponsorlu gönderileri yayınlayarak çok fazla para kazanmaktadır. Çalıştıkları markalarda, fiyatlarını kendileri sınırlayabildikleri için, elde ettikleri kazanç da kişiden kişiye göre değişmektedir.

Önek olarak, etkileyiciler ve sponsorlu gönderiler dünyasına katılan bir birey gönderi başına 25-50 dolar alabiliyorken, 30.000 ile 80.000 arasında takipçiye sahip kişiler gönderi başına yüzlerce dolar alabilmektedir. Influencer’ların takipçi sayısı 100.000 ‘i geçtiği zaman, sadece bir gönderi için 1.000 dolar alabilirler. 283.000 abonesi bulunan Sam Ushiro, gönderi başına 1.500 dolar almaktadır. Abone sayısı 107 milyon olan Kim Kardashian West gibi ünlü kişilerin sponsorlu makale yayınlaması üzerine 500.000 dolardan daha fazla para kazanması mümkündür.

Değişik markalarla çalışan influencer’ların sponsorlu paylaşımlarından kazandıkları parayı gördükten sonra, yalnızca instagram platformunda paylaşım yaparak geçiminizi sağlamanızın mümkün olduğunu görmekteyiz.

İnstagramda Kaç Takipçiden Sonra Para Kazanır?

İnstagramda para kazanmayı aktifleştirmek üzerine bir buton bulunmamaktadır. Yani bu sorunun cevabı bulunmamaktadır. Ancak markalar etkileyicileri iş için araştırdıkları zaman, pazarlama gelirlerini tesirli kullanacak bireyler aramaktadırlar. Markaların dikkat ettikleri şey, takipçileriniz ile etkileşiminizdir.

Takipçi sayınız en önemli şey değildir, önemli olan takipçilerinizle yakınlık seviyeniz ve tanıtım yapıp sattığınız ürünlerin miktarıdır. Markaların dikkat ettikleri şeylerden bazıları takipçi sayınız, sizi takip eden insanlarla etkileşiminiz, hesabınızın teması ve gönderilerinizin kalitesidir. En az 5000 takipçiyle işe başlamanız uygundur.

Takipçilerinizle Etkileşiminiz Güçlü Olmalıdır

İnstagram üzerinden para kazanmak istiyorsanız 1.000 ile 1 milyon arasında takipçiye sahip olsanız bile onlarla girdiğiniz etkileşim önemlidir. Takipçileriniz sizi görmezse ya da sizinle etkileşim kurmazsa içerik paylaşımı yapmanız anlamsızdır.

Öneğin, 100 dolarınız olduğunu ve daha fazlasına sahip olmak istediğini hayal edin. Yüz binlerce potansiyel alıcıya sahip bir kişiye yatırımda bulundunuz fakat bu takipçilerden yalnızca 100’ünün gönderilerinizi takip etmekte olduğunu gördünüz. Böyle bir durumda, 100 dolarınızı birkaç bin abone sahibi fakat bütün gönderileri takip eden birine yatırmak istiyorsunuz.

İnstagram üzerinden para kazanmanın tek önemli yolu takipçi sayısı değildir. Takipçi etkileşimi fazla. Katılım oranı, bazı gönderilerin beğeni ve yorum sayısının toplam gönderi ve abone miktarına bölünmesi ve 100 ile çarpılmasıyla elde edilmektedir. Yüksek katılım oranına sahip olmak demek, sizi takip eden insanların gönderilerinizi takip edip görüntülediği anlamına gelmektedir. Size yatırımda bulunurlar çünkü yatırımın sonunda abone olan kişileriniz de onlardan satın alacaktır.

İnfluencer Nasıl Para Kazanılır? Buna Odaklanın

10 kişi içinden 7’sinin bir şey satın almak için sosyal medyaya güvenip bu insanların neredeyse yarısının influencer’ların yorumlarına güvendiği bilinmektedir. Tavsiye almak isteyen birçok insan vardır ve tavsiyenizi almak onları mutlu edecektir. Bir konuda tutkulu iseniz ve bu durumun farkındaysanız, sevdiğiniz markaların ve markaların ürünlerinin reklamını yaparak maddi kazanç elde edebilirsiniz.

Sağlık- Fitness, Seyahat, Moda, Güzellik, İşletme, Finans, Lüks ve Yaşam Tarzı, İnstagram’da para kazanmak için popüler konulara önektir. Bu konular hakkında paylaşım yapan kullanıcılar farklı markalar ile çalışıyor, değişik konularda içerikler üretiyor ve instagram hesaplarını oldukça başarılı olarak maddi kazanca çeviriyor.

Önek olarak Huda Kattan. İnstagram’ da güzellikle ilgili yazılar yayınlayarak sektöre giriş yapan Kattan, şu anda 2 milyondan fazla takipçiye sahip olup yakın zamanda bir makyaj markası kurdu. Kişisel antrenör olan Kayla Itsines’in şu anda 7 milyon takipçisi bulunmakta ve milyonlarca insan onun verdiği sağlıklı bir vücuda sahip olma tavsiyelerine uymaktadır.

Bazı konuların sınırları bellidir ve sponsorlu gönderiler yollamak için fazla abone sahibi olmanız gerekmemektedir. Öneğin; ‘’yemek’’ yerine ‘’burger’’ gönderebilir ya da ‘’güzellik’’ yerine ‘’sivilceyi tedavi etme yolları’’na yoğunlaşabilirsiniz. Gün geçtikçe daha fazla marka influencer’larla çalışma kararı alıyor çünkü bu kişilerin takipçileriyle etkileşimi çok daha fazla.

İnstagramda Trendyol linki ile para kazanmak da merak edilmektedir.

Paylaşımlarınızı Sponsorlu Gönderilerle Sınırlamayın

Markalar ile iş birliği içinde olmak her zaman instagram üzerinden para kazanmanın tek yolu değildir. Sponsorlu gönderiler aracılığıyla markalar ile iş yapmanın dışında, instagram geliri elde etmek için bağlı kuruluş pazarlaması da seçeneklerden biridir. Bağlı kuruluş pazarlamasında, bir marka, tavsiyeniz üzerine, biri bir ürünü aldıktan sonra size ödeme yapar. Bir bağlı kuruluş ortaklığında bulunduğunuzda, markalar önerinizin kazancını ölçer ve takipçileriniz satın aldığı zaman size elde edilen kârdan bir miktar öder.

Ürünün bağlantısını ya da kodunu paylaşarak, ürünleri satmak, ürünü tavsiye etmek kadar kolay olmaktadır. Bu işe kullanmakta olduğunuz ve önerdiğiniz ürünlerle başlayabilir veya ürünlerin parçası olacağınız bağlı kuruluş ağına dahil olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Birçok farklı konuda yüzbinlerce farklı ortaklık programı vardır. Bu sektörde katılabileceğiniz kaliteli bağlı kuruluş programlarından bazıları Amazon Associates, Linkshare ve Commission Junction’dır.

Kendi Ürünlerinizi Paylaşarak Daha Fazla Para Kazanın

İnstagram üzerinden maddi kazanç elde etmenin en iyi yöntemi kendi dijital ürünlerinizi pazarlamaktır. İşte 6 ay içinde e-kitabını çevrim içi satarak ve sporda yayınlarken reklamını yapan 20.000 dolardan fazla kazanç elde eden Lucy Davis’e bir önek. İnstagram’ da satış yapmak zor bir durum değildir. İlgilendiğiniz konu üzerinde e-kitaplar yazarak ilaveten bunları abonelerinize pazarlayarak kazanç elde edebilirsiniz.