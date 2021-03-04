Instagram'dan dikkat çeken adım! Live Rooms özelliği geliyor

Kullanıcılar tarafından gelen talepler üzerine bir çalışma başlatan Instagram, canlı yayınlarda kullanılan 'Live Rooms' isimli özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. ABD'li şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özellikte canlı yayın sırasında birden fazla insanın yayına katılım sağlayabileceği belirtilirken aynı zamanda özellik para da kazandırıyor.

Bir önceki sürümünde 2 kişi ile sınırlı olan canlı yayında katılımcı sayısının 4'e yükseltildiğinin görüldüğü yeni özelliğin kullanıcıları talk show yada podcast hazırlamaya, aynı zamanda içerik oluşturucularla iş birliği yapacağı belirtiliyor.

İçerik oluşturan kullanıcıların kitlelere daha kolay hitap etmesini kolaylaştıracak olan 'Live Rooms' özelliği kullanıcıların aynı zamanda takipçi sayılarını da artırabilecek ve kişilere yeni bir gelir kapısı oluşturacağı ifade ediliyor.

Clubhouse uygulamasıyla benzer bir içeriğe sahip olan Live Rooms'un bugün itibarıyla kullanıma sunulduğu aktarılan açıklamada söz konusu özelliği hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşmasının beklenildiği bildirildi.