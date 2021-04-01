Instagram'da yeni konum ve işletme ekleme nasıl yapılır?

İnstagram’da sosyalleşmenin yanı sıra reklam ve işbirliği de yapılmaktadır. Bunun yapılabilmesi için de instagramda konum yapabilmek önemli bir yere sahip. Nedeni ise şöyle ki; mesela bir restorana gittiğinizde yemek yiyip mekanda çekildiğiniz fotoğrafları konum ile paylaşabilirsiniz. Bu durumda firmalar için bir tanıtım anlamına geliyor. Kullanıcılar, fotoğrafı konumlu şekilde paylaşarak başka insanların da oraya gitmesine neden oluyorlar.

Eğer ki sizlerin de yeni açtığınız bir firması varsa işletme konumunuzu hem Google da hem de Instagram’da paylaşmanız size fayda sağlar. Bu işlemi nasıl yapacağını bilmeyenler için yazımızın devamında nasıl yapılacağını anlattık.

Bu işlemi yapabilmek için yani İnstagram’da yeni konum eklemek için öncelikle Facebook hesabınızın olması gerekmektedir. Facebook üzerinden adres ve konum bilgilerinizi doğru olarak girmelisiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra Facebook konum ekleme işlemini kısa süre içinde onaylayacaktır. Daha sonra İnstagram uygulamasına konum ekleyebilirsiniz.

İnstagram konum ekleme

İnstagram’da konum ekleme fotoğraflarınızın ve videolarınızın nerede çekildiğini takipçilerinize göstermek için kullanılan bir uygulamadır. Bu etiket sayesinde kullandığınız hesap ne işlevle kullanılıyorsa o an nerede olduğunuzu sizi takip edenlere gösterebilirsiniz.

Genelde işletme amacı ile açılan hesaplar hikaye ve gönderilerine konum ekleyerek tanıtım yapmaktadırlar.

İnstagram yeni konum ekleme

İnstagram’da konum yapmak isteyenler aşağıdaki işlemleri takip etmelidir.

Öncelikle Facebook hesabınıza ya uygulamadan ya da intenet sitesinden giriş yapmalısınız.

Daha sonra Facebook’tan gönderi paylaşmalısınız.

Paylaşacağınız gönderinin ne olduğu fark etmez. Lakin gönderiyi paylaşmadan şu işlemleri yapmanız gerekir;

Öncelikle gönderiyi oluşturunca konum oluşturmalısınız.

Konum eklemeniz için gönderi paylaşma kutusunun sağ alt köşesinde bulunan ok işaretine tıklamalısınız.

Buraya tıkladığınız takdirde konum ekleme özelliğini göreceksiniz.

Açılan pencereden konumunuzu belirleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra konumunuza yakın olan yerleri de görebilirsiniz.

Eğer ki bulunduğunuz konum yoksa arama seçeneği ile konumunuzu bulabilirsiniz.

Konum seçimi yaptıktan sonra kategori seçmeniz istenir. Bu kategoriyi de kendinize ve hesabınıza uygun olarak seçebilirsiniz.

Bu işlemleri tamamlayıp gönderiyi paylaştıktan sonra yeni konumunuz hazır olacak.

Yukarıdaki işlemleri Facebook üzerinden yaptıktan sonra İnstagram uygulamasına geçiş yaparak konum paylaşımı yapabilirsiniz.

İnstagram’da konum eklemek neden önemli?

Takipçilerinizin ve diğer İnstagram kullanıcıların size ya da işletmenize daha rahat ulaşabilmesi için konum paylaşmak faydalıdır. Mesela bir butik işletiyorsanız orada satışa sunduğunuz eşyaları paylaşarak ve üzerine konum ekleyerek butiğinizin yerini de paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla tanıtım için konum ekleme oldukça önemlidir. Bunu tercih etmeme hakkınız da tabii ki. Gönderilerinize onum eklemek zorunda değilsiniz.

Bunların yanı sıra konum ekleme işlemi ücretli değildir.