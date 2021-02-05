Instagram'da video indirme nasıl olur? Instagram video indirme için siteler

“İnstagram videosunu indir" araması genellikle İnstagram'dan içerik indirmek isteyen kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir. Pek çok instagram kullanıcısı, instagram’dan dilediği ve beğendiği videoları indirebilmek için uygulama aramaktadır. İnstagram kullanan kişilerden birçoğu videoları olduğu gibi mp4 formatında indirilebilmesi için tasarlanmış olan uygulamaların hangileri olduğunu intenet üzerinden araştırmaya başladı. Dünya genelinde milyonları aşkın kullanıcıya sahip olan İnstagram’da ister istemez kullanıcılar tarafından beğenilen videolar olabilmektedir. Bu videoları telefonuna ya da bilgisayarına kaydetmek isteyen kişiler, instagram’dan video indirebilmek için çare aramaktadır.

İnstagram, dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biridir ve fotoğraf ve video paylaşımında ortaya çıkan ilk uygulamalardan biridir. Bu nedenle birçok kullanıcı İnstagram'da gördüğü videoları indirmek istemektedir. Bu amaçla kullanılabilecek çeşitli web siteleri ve araçlar vardır. Çeşitli instagram videolarını indirmek için bu araçları kullanabilirsiniz.

İnstagram videolarını indirmek için bazı gereksinimler vardır. Birincisi, paylaşılan yayının özel mi yoksa genel mi olduğudur. İndirme araçları, gizli hesaba erişemedikleri için söz konusu videoyu indiremez. Bu nedenle, özel olmayan bir hesaptan indirmenin daha kolay olduğu varsayılmaktadır.

İnstagram video indir

Yukarıda belirtildiği gibi, instagram'da paylaşılan videoları indirmek için belirli web siteleri ve araçlar kullanılabilir. Bu seçeneklerin temel noktalarını sizin için listeleyeceğiz. Bu araçlarda indirmek istediğiniz instagram videosunun linkini kullanarak kolayca indirebilirsiniz. İndirilen videonun dosya türü genellikle mp4'tür. Bu sayede videoları bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Savefrom

Savefrom ilk olarak bu tür indirme sitelerinde kendini gösterir. https://tr.savefrom.net/download-from-instagram adresi üzerinden video bağlantısını yapıştırabilir ve indirme işlemini başlatabilirsiniz. Bağlantıyı o bölüme yapıştırıp indir butonuna tıkladığınızda video işlenmeye başlayacaktır. İşlendikten sonra, mp4 indirme bağlantısı hazırdır ve video ön izlenebilir. Videoyu tarayıcıda açmak için indirme düğmesine tıklayın. Videoya sağ tıklayıp "Videoyu Farklı Kaydet" seçeneğine tıkladığınızda indirme işlemi başlar.

‘İnstatakipçi’

"Instatakipçi", instagram videolarını indirebileceğiniz başka bir web sitesi olarak gösteriliyor. İndirmek istediğiniz videonun linkini https://www.instatakipci.com/instagram-video-indir adresini ziyaret ederek istediğiniz videonun linkini girebilirsiniz. Gerekirse indirmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazarak hesaptaki tüm videoları görüntüleyebilirsiniz. Bu sitedeki bağlantıya girdikten sonra, robot olmadığınızı onaylamak için bir güvenlik kontrolü ile karşılaşacaksınız. Kontrol ettikten sonra indirmek için kuyruğa ekleyin. Çevirirken indirme düğmesi belirir. Burada indirme düğmesine bastığınızda video bir sekmede açılır. Burada ayrıca videoyu sağ tıklamanız ve "Videoyu Farklı Kaydet" sekmesini tıklamanız gerekir. Bu seçeneği seçtikten sonra video indirilmeye başlar.

Videoindirelim’

İnstagram video indirme seçeneği için önerilen listede "videoindirelim" var. İndirmek istediğiniz videonun linkini https://www.videoindirelim.com/instagram-video-indir linkini ziyaret ederek videonun linkini yapıştırmanız gerekmektedir. Yapıştırdıktan sonra, "İndir" düğmesini tıklayın ve videoyu işlemeye başlayın. Dosya türü ve video kalitesi gibi seçenekler de bu sitede görüntülenecektir. Videoyu işledikten sonra, "Videoyu İndir" düğmesine tıklayın ve video indirme işlemi başlayacaktır.

İnstagram video indirme için altenatif siteler

Bu üç web sitesine ek olarak, downloadsvideosfrom yer alıyor. Diğer web sitelerinde olduğu gibi, indirilecek videonun bağlantısına https://www.downloadvideosfrom.com/tr/Instagram.php#GoogleBetweenAd buradan erişebilerek videonuzu bu web sitesinde ilgili kutuya yapıştırmalısınız. Bağlantıya girdikten sonra "mp4'ü indir" butonuna tıklamak gerekir. Tıkladıktan sonra video işleme süresi çok kısadır. İşlemden sonra indirme düğmesi aktif hale gelir. Bu düğmeye tıkladıktan sonra video indirilmeye başlar.

Allinonedownloader, instagram video indirme için kullanılabilecek sitelerden biridir. İndirmek istediğiniz instagram videosunun linkine https://allinonedownloader.com/tr/instagram-video-downloader.php buradan erişebilirsiniz ve web sitesinin ilgili bölümüne istediğiniz videonun linkini yapıştırmanız gerekmektedir. Tıkladıktan sonra, videonun işlevine göre kalite, format ve boyut bilgileri vurgulanacaktır. Bu bilgilerin sağ tarafında, videoyu indirmek için indirme düğmesi bulunur. Bu düğmeyi tıkladığınızda, video yeni bir sekmede açılacaktır. Yeni bir sekmede açılan videonun adına sağ tıklayıp "Videoyu Farklı Kaydet" seçeneğini kullanarak videoyu indirebilirsiniz.

İnstagram'dan video indirmek için tanınmış web sitelerini sizin için derledik. Gerekirse bu web sitelerini akıllı telefon ve tabletlerde kullanabilirsiniz. Bu cihazlarda çalıştırarak videoyu cihaza kaydedebilirsiniz.