İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir? Silinen fotoğrafları geri getirme işlemleri

Ülke genelinde 7’den 70’e herkesin neredeyse İnsagram hesabı bulunuyor.hesabı üzerinden kullanıcılar fotoğraf paylaşımı, video paylaşımı, canlı yayınlar yapabiliyorlar. İnstagram üzerinden paylaşmış olduğunuz bir görseliniz silindi ve siz bu görsele ulaşmak istiyorsunuz bunun için yapmanız gerekenler çok basit. İnstagram’a gelen “Yakın zaman önce silinenler” özelliği ile işiniz daha da kolaylaşacak.

“Yakın zaman önce silinenler” özelliği ile son 1 ay içerisinde silinmiş görsellerinizi geri yükleyebiliyorsunuz. Bu özellik ise bugün itibari ile kullanılmaya başlandı. Bu özelliği kullanabilmek için yapmanız gerekenler; ilk olarak İnstagram profilinize girip ardından sağ üst köşede yer alan (+) işaretinin yanında bulunan 3 çizgiye basın. Açılan menüden ayarlar bölümüne girerek hesap sekmesini dokunun. Oradan ise karşınıza ‘Son Silinmiş’ başlığı çıkacaktır oraya tıkladığınız zaman ulaşabilirsiniz.