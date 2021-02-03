İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir? Silinen fotoğrafları geri getirme işlemleri

“Yakın zaman önce silinenler” özelliği ile son 1 ay içerisinde silinmiş görsellerinizi geri yükleyebiliyorsunuz. Bu özellik ise bugün itibari ile kullanılmaya başlandı. Bu özelliği kullanabilmek için yapmanız gerekenler; ilk olarak İnstagram profilinize girip ardından sağ üst köşede yer alan (+) işaretinin yanında bulunan 3 çizgiye basın. Açılan menüden ayarlar bölümüne girerek hesap sekmesini dokunun. Oradan ise karşınıza ‘Son Silinmiş’ başlığı çıkacaktır oraya tıkladığınız zaman ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 03.02.2021 19:07