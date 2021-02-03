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İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir? Silinen fotoğrafları geri getirme işlemleri

Yeni çağ ile birlikte milyonlarca insan sosyal ağlardan birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu ağlardan yalnızca bir tanesi olan İnstagram’da sık sık görsel paylaşımı yapılıp anlık durumlar atılmakta. Atmış olduğunuz bir görseli yanlışlıkla sildiyseniz eğer bu görseli geri getirmeniz mümkün. Nasıl mı? İşte detaylar yazımızda…

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:07
İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir? Silinen fotoğrafları geri getirme işlemleri
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Ülke genelinde 7’den 70’e herkesin neredeyse İnsagram hesabı bulunuyor. İnstagram hesabı üzerinden kullanıcılar fotoğraf paylaşımı, video paylaşımı, canlı yayınlar yapabiliyorlar. İnstagram üzerinden paylaşmış olduğunuz bir görseliniz silindi ve siz bu görsele ulaşmak istiyorsunuz bunun için yapmanız gerekenler çok basit. İnstagram’a gelen “Yakın zaman önce silinenler” özelliği ile işiniz daha da kolaylaşacak. 

“Yakın zaman önce silinenler” özelliği ile son 1 ay içerisinde silinmiş görsellerinizi geri yükleyebiliyorsunuz. Bu özellik ise bugün itibari ile kullanılmaya başlandı. Bu özelliği kullanabilmek için yapmanız gerekenler; ilk olarak İnstagram profilinize girip ardından sağ üst köşede yer alan (+) işaretinin yanında bulunan 3 çizgiye basın. Açılan menüden ayarlar bölümüne girerek hesap sekmesini dokunun. Oradan ise karşınıza ‘Son Silinmiş’ başlığı çıkacaktır oraya tıkladığınız zaman ulaşabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:07
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaİnstagramProfilHesapSilinen Fotoğraf Kurtarma
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