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Instagram'da profile koyunca hesabı hemen kapattıran fotoğraf gündem oldu

Sosyal medya üzerinde yayılan bir habere göre, İnstagram'da profil resmi yapılan bir fotoğrafın hesabın kapatılmasına neden olduğu aktarıldı. Fotoğrafın, çocukların intihar etmesine neden olan bir oyunda kullanıldığı iddia edildi...

27 Kasım 2020 Cuma 02:58
Instagram'da profile koyunca hesabı hemen kapattıran fotoğraf gündem oldu
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Son günlerde sosyal medyanın gündeminde İnstagram’da profil resmi yapıldığı an hesabın kapatılmasına neden olan fotoğraf yer alıyor. Kısa süre içinde sosyal mecralarda yayılan haber pek çok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı ve sonrasında bu fotoğrafın hangi fotoğraf olduğuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

İnstagram’da profile konunca hesabı kapattıran fotoğraf!

İnstagram’da paylaşılan bu fotoğrafın profil resmi olarak ayarlanması halinde hesapların otomatik olarak kapatıldığı ifade ediliyor. Diğer yandan bu fotoğrafın profilde paylaşılması halinde de oldukça kısa bir süre içerisinde İnstagram tarafından “intihara ve kendine hasar vermeye müteveccih içerik” olarak nitelendirilerek kaldırılıyor. Kısa sürede kaldırılmasının nedeni ise, sistem algoritması tarafından kara listeye alınmış bir fotoğraf olduğu görülüyor.


Neden kapatılıyor?

Yapılan iddialara bakıldığında geçtiğimiz dönem içinde birkaç çocuk “mavi balina” benzeri bir oyun olan “mavi bebek” oyununu oynadıktan sonra intihar etti. Oyunda görev veren karakterlerden bir tanesinin kullandığı bu fotoğraf sosyal medya üzerinde yayıldı ve İnstagram’da bu fotoğrafı paylaşılması yasak olan içerikler arasına ekledi.



Son Güncelleme: 27.11.2020 02:58
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramMavi BalinaMavi Bebek
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