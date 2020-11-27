Instagram'da profile koyunca hesabı hemen kapattıran fotoğraf gündem oldu

Son günlerde sosyal medyanın gündeminde İnstagram’da profil resmi yapıldığı an hesabın kapatılmasına neden olan fotoğraf yer alıyor. Kısa süre içinde sosyal mecralarda yayılan haber pek çok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı ve sonrasında bu fotoğrafın hangi fotoğraf olduğuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

İnstagram’da profile konunca hesabı kapattıran fotoğraf!

İnstagram’da paylaşılan bu fotoğrafın profil resmi olarak ayarlanması halinde hesapların otomatik olarak kapatıldığı ifade ediliyor. Diğer yandan bu fotoğrafın profilde paylaşılması halinde de oldukça kısa bir süre içerisinde İnstagram tarafından “intihara ve kendine hasar vermeye müteveccih içerik” olarak nitelendirilerek kaldırılıyor. Kısa sürede kaldırılmasının nedeni ise, sistem algoritması tarafından kara listeye alınmış bir fotoğraf olduğu görülüyor.

Neden kapatılıyor?

Yapılan iddialara bakıldığında geçtiğimiz dönem içinde birkaç çocuk “mavi balina” benzeri bir oyun olan “mavi bebek” oyununu oynadıktan sonra intihar etti. Oyunda görev veren karakterlerden bir tanesinin kullandığı bu fotoğraf sosyal medya üzerinde yayıldı ve İnstagram’da bu fotoğrafı paylaşılması yasak olan içerikler arasına ekledi.