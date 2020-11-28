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Instagram’da profil fotoğrafı gülen palyaço olan hesaplar kapanıyor mu?

Instagram'da profil fotoğrafını palyaço fotoğrafı yapan kişilerin hesabının kapanıyor olduğu iddiası büyük yankı uyandırdı. PPalyaço fotoğrafının hikayesi merak edilirken hesapları kapanan kişilerin hesaplarını açması için uygulaması gereken adımlar bulunuyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 01:58
Instagram’da profil fotoğrafı gülen palyaço olan hesaplar kapanıyor mu?
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Instagram’da profil fotoğrafı yapılamayan ve yapıldığı zaman hesabın kapatıldığı iddia edilen profil fotoğrafı konuşulmaya devam ediyor. Bir palyaço fotoğrafı olan görselin profile koyulması halinde hesabın kısa sürede kapatıldığı iddia ediliyor.


Yalnızca Instagram’da değil Facebook’ta da fotoğrafın profil fotoğrafı olarak yapılamadığı biliniyor. Fotoğrafın merak edilen hikayesi ise net olmamakla beraber fotoğrafın intihara teşvik eden bir görsel olması ve Mavi Balina benzeri bir oyunda kullanılması sebep olarak gösteriliyor. Fotoğrafın Samuel Canini isimli bir maske tasarımcısı tarafından makyaj ile yapıldığı ve köpeğe benzeyen palyaço görüntüsünün bir sanatçının eseri olduğu biliniyor.

Instagram profil fotoğrafını palyaço yapan kişilerin kapanan hesaplarının açılması için elinde isimleinin yazılı olduğu bir kağıtla fotoğraf çekilerek Instagrama yüklemeleri gerekiyor.



Son Güncelleme: 28.11.2020 01:58
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramPalyaço
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