Instagram’da live photo ( canlı fotoğraf ) paylaşılır mı, nasıl yayınlanır?

Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal uygulamalar canlı fotoğraflar özelliğini yayınladı. Canlı fotoğraf özelliği ile kullanıcılar sabit bir görüntü yerine 1,5 saniyelik video ve ses kaydı çekiyor. Özellik son olarak fotoğraf merkezli uygulama olan Instagram’da kullanılmaya başlandı.
Instagram canlı fotoğraf nasıl kaydedilir?
Boomerang ile canlı fotoğraf paylaşmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Instagram uygulamasına girin ve hikaye bölümünden Boomerang’ı seçerek canlı fotoğrafınızı kaydedin. Kaydetme işleminden sonra canlı fotoğraflarınızı arkadaşlarınıza gönderebilir ya da hikayenizde paylaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 04.12.2020 17:27