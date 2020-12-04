Instagram’da live photo ( canlı fotoğraf ) paylaşılır mı, nasıl yayınlanır?

Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal uygulamalar canlı fotoğraflar özelliğini yayınladı. Canlı fotoğraf özelliği ile kullanıcılar sabit bir görüntü yerine 1,5 saniyelik video ve ses kaydı çekiyor. Özellik son olarak fotoğraf merkezli uygulama olan Instagram’da kullanılmaya başlandı.

Instagram canlı fotoğraf nasıl kaydedilir?

Canlı fotoğraf ile 1,5 saniyelik video ve ses kaydı içeren görüntünüzü kaydedebilirsiniz. Canlı fotoğrafı Instagram’da direkt olarak paylaştığınızda bu, sabit bir görüntü olarak görülecektir. Bunun önüne geçmek ve paylaşımınızı canlı fotoğraf haline getirmek için uzun süredir Instagram’da bulunan’ı kullanabilirsiniz.

Boomerang ile canlı fotoğraf paylaşmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Instagram uygulamasına girin ve hikaye bölümünden Boomerang’ı seçerek canlı fotoğrafınızı kaydedin. Kaydetme işleminden sonra canlı fotoğraflarınızı arkadaşlarınıza gönderebilir ya da hikayenizde paylaşabilirsiniz.