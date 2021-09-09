İnstagram'da işletme hesabı kullananlara önemli uyarı: Dolandırıcılara dikkat edin!

Bilişim Hukuku Deneği Bşakanı Kürşat Ergün, Instagram işletme hesaplarının dolandırıcılıklara maruz kalmaları durumunda kullanıcıların daha kötü durumlarla karşılaşacağını belirtip böyle durumlarda işletme sahiplerinin, hiç beklemeden konuyu İnstagram yönetimi ile takipçilerine bildirip savcılık veya kolluk birimlerine başvurmalarını belirtti.

İnstagram kullanıcıları dikkat!

Dünyada milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı İnstağram’ın, bireysel kullanıcıların yanı sıra profesyonel kullanıcılara da çeşitli imkan sunduğunu belirten Ergün, söz konusu imkanların başında İnstagram işletme hesabının geldiğini söyledi. Kullanıcıların işletme ile ticari hesaplarını platforma taşıyıp hesap açtıklarını ve satışını yaptıkları ürünleri tüketiciler ile buluşturduklarını söyleyen Ergün;

Son dönemlerdeyse dolandırıcılar İnstagram işletme hesaplarını hackliyor ve bize bu konuda birçok maille telefon geliyor. Bireysel olarak İnstagram kullanan kişiler dolandırıcılık gibi durumlar yaşadıkları zaman dolandırıcılığı yapan kişiler Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmış olan “bilişim sistemine girme” ile “sistemi engelleme, bozma, verile yok etme ya da değiştirme” suçlarını işlemekte ve yargılanmaktadırlar.

Ergün, İnstagram işletme hesaplarının dolandırıcılığa maruz kalmaları durumunda kullanıcı kişilerin daha kötü bir manzarayla karşılaşacağını vurgulayıp konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Bu yöntemle ele geçirilmiş işletme hesaplarında kullanıcı kişiler; ticari faaliyetlerini yapamamakta ve ticari itibarları zarar görmektedir. Hesapları üzerinden satış yapamadıklarından dolayı para da kazanamıyorlar. Böyle durumlar yaşandığında çalınmış olan hesaplardan alışveriş yapmayı sürdüren kullanıcılar dolandırıcıların mağdurları arasında yer almış oluyorlar” dedi.

“Zaman kaybetmeden dolandırıcı hesaplarını bildirin”

Dolandırıcılık konularıyla karşılaşmış olan kullanıcılar, zaman kaybetmeden durumu ilgililere bildirmelidir.