Instagram'da gizli profil ve hesaplara nasıl bakılır?

Dünya’da popüler olarak kullanılan sosyal medya uygulaması ‘İnstagram’ milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya devam ederken gelişen teknoloji ile birlikte popüler uygulama kendini yenilemeye devam ediyor. Uygulama kişilere hesaplarını gizleme hakkı sunarken meraklı vatandaşlar kişilerin hesaplarını merak ediyor. Hesabını gizli tutan kullanıcıların gönderilerini ve hikayelerini görmek mümkün değil. Hesabı açık tutan kişilerde ise zaten sıkıntı olmuyor. Bu süreçte hile programları konuya hâkim olurken etik olmasa da hesabı gizli olan kişilerin hile programları sayesinde paylaştığı her şeyi görebilme imkânı sunuyor.

İnstagram ’da gizli hesapları görme

Birtakım uygulamalar sayesinde merak ettiğimiz fakat hesabı gizli olan kişilerin hesaplarına erişebiliyoruz. Profiline girdiğimiz bu kişiler kimin baktığını göremiyor. Akıllı telefonlara ve diğer teknoloji aletlerine de indirilen bu uygulamalar sayesinde merak edilen birçok kişinin hesabına girebiliyoruz.

BestWhozi

BestWhozi uygulaması Google Play ve Apple Store destekli bir uygulama olup ücretli uygulamalar arasında bulunmaktadır. Uygulama sayesinde sizi takip eden ve takipten çıkan kişileri de görebiliyorsunuz. Uygulamanın ücreti yararlanmak istediğiniz konuya göre değişiklik göstermektedir. Önek olarak hikâye görüntüleme ücretleri aylık olarak 29.99 TL olarak belirlenmiştir. Haftalık olarak satın almak isterseniz eğer bu fiyat 10.99 TL olmaktadır. Profil görüntülemek için ise aylık 39.99 haftalık ise 12.99 TL olarak görebilirsiniz.

Ghostegro

Akıllı telefonlara indirilen bu uygulamalar sayesinde hesapların profillerini, hikayelerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda profilinize kimlerin geldiğini de görebiliyorsunuz.

Zoomine

Zoomie uygulaması sayesinde aynı zamanda IGTV videolarını da izleyebilirsiniz. Gizli hesapların profillerini, hikayelerini görüntüleyen uygulama sayesinde fotoğrafları büyütebiliyorsunuz.

Scout

İnstagram ‘da gizli hesapları görmenin ücretsiz yolları!

Gizli hesaplara erişim sağlayan Scout uygulaması kişilerin hesaplarına girerek paylaşımlara yapılan yorumlara, arkadaş listesine bakabilirsiniz. Fotoğrafları büyüterek inceleyebilirsiniz.

Eski sevgiliniz veya farklı biri arkadaşlık isteğinizi kabul etmiyorsa yeni bir instagram hesabı açarak istenilen kişiye istek atabilirsiniz. Moda, yemek, makyaj ve futbol tarzı siteleri takip eden kişiler gibi sizlerde fake yani sahte hesap açarak kişiye istek atabilirsiniz. Merak ettiğiniz kişinin ilgi alanlarını biliyorsanız ona göre bir hesap oluşturabilir ve dikkatini çekebilirsiniz.

Gizli hesapları gören uygulamalar güvenilir mi?

Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulamalar APK olduğundan kaynaklı güvenlik açısından yetersiz kalmaktadır. Olabildiğince bu siteleri akıllı telefonlarınızdan indirmeniz gerekmektedir. Kişisel bilgilerin çalınması veya telefonuna virüs bulaşması gibi durumla karşı karşıya kalabilirsiniz.

İnstagram hesabı nasıl gizlenir?

İnstagram uygulaması gizliliğe özen gösterdiğinden kaynaklı kullanıcılarına hesabını gizleme yetkisi vermektedir. Tercihe bağlı olan bu işlemde hesap gizliye alındıktan sonra sadece profil fotoğrafı ve takip- takipçi sayısı ve biyografi kısmı görünmektedir. Paylaştığı hikayeler, gönderiler arkadaş listesi profil fotoğrafı içeriği gözükmemektedir.

Android veya İphone telefonlara sahip kişiler hesaplarını gizlemek için öncellikle kullanmış olduğu instagram hesabına giriş yapacaklar. Daha sonra ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgiye tıklayarak ayarlar kısmına gelin. Gizlilik seçeneklerinin ardından ‘gizli hesap’ seçeneğini aktif hale getirin. Gizli hesaba alınan instagram hesabı otomatikman arkadaşınız olmayan kişilere kapatılır. Size kimlerin mesaj atacağını ve yorumları kimlerin yapacağını da seçerek kısıtlayabilirsiniz.