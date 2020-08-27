Instagram’da fotoğraf gizleme nasıl yapılır? İnstagramda seçilen kişilerden fotoğraf gizleme

Instagram kullanan kişiler paylaştıkları içerikleri bazı kişilerden saklayabilme şansına sahiptir. Uygulamaya gelen son güncellemelerle birlikte gizlilik konusunda yeni adımlar atıldı.

Instagram’da Fotoğraf Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram kullanan kişiler paylaştıkları fotoğrafları bazı kişilerden gizleyebilmektedir. Bunun için içeriğin tamamıyla gizlenmesine gerek yoktur ve gönderiyi belirlenen kişilerin görmesinin önüne geçilebilir. Ancak gizleme yapılırken bazı özelliklerin devre dışı olacağını unutmamak gerekiyor.

Instagram’da Arşivlenen Fotoğraf Nasıl Geri Gelir?

Instagram’dan fotoğraf gizleme yapmak için ilk önce profile girilmeli ve buradan gizlenmek istenen fotoğraf seçilmelidir. Fotoğrafın belirlenmesinin ardından sağ üst kısımda yer alan üç nokta seçeneğine tıklanmalıdır. Bu ekranda açılan “Arşivle” seçeneğine tıklanmalıdır. Bu sayede seçilen fotoğraf gizlenmiş olur.

Instagram’da arşivlenen bir fotoğrafı tekrardan profile geri yüklemek mümkündür. Bunun için öncelikle profil bölümünde yer alan üç çizgili ayar seçeneğine tıklamak gerekir. Açılan ekranda “Gönderi Arşivi” bölümüne tıklanmalıdır. Arşivlenen fotoğrafların sağ üst bölümündeki üç noktaya basılmalı ve sonrasında “Profilde Göster” seçeneğine tıklanmalıdır.

Instagram Hikayeleri Nasıl Gizlenir?

Instagram’da fotoğrafların yanı sıra hikayelerin de gizlenmesi mümkündür. Bunun için profildeki ayar bölümüne girerek “Hikaye Kontrolleri” yazan seçeneğe tıklamak gerekir. Bu ekranda “Hikayeyi gizle” bölümüne tıklamalıdır. Bu aşamada hikayenin kimlerden gizlenmek istendiği seçilir ve sonunda “Bitti” bölümüne tıklanır. Bu sayede paylaşılan hikayeler gizlenmiş olur.

Instagram Fotoğraflarını Geçici Olarak Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram fotoğrafların gizlenmesinin yanında bir de paylaşılan gönderileri geçici olarak gizleme hakkını da kullanıcılara sunmaktadır. Bu sayede daha önce paylaşılan bir içerik geçici süreliğine gizlenmiş olur. Bu gönder silinmiş sayılmaz ve kullanıcılar diledikleri anda fotoğraflarını geri yükleyebilir.