Instagram'da çocuk tacizine karşı yeni bir önlem alınıyor!

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformu Instagram, çocuk tacizlerine karşı aldıkları yeni önlemleri duyurdu. Facebook'a bağlı olarak faaliyet gösteren şirket, yeni aldığı kararlarla birlikte bundan sonra yetişkin kullanıcıların çocuklara direkt mesaj atmasını (DM) engelleyecek. Bu şekilde platformda çocuk tacizlerinin önüne geçilmiş olacak.

Yeni uygulamayla birlikte çocuk kullanıcılar sadece karşı tarafı takip ettiklerinde mesaj alacaklar. Yeni sistemde ayrıca 18 yaş altında olan kullanıcılara seri takip isteği gönderen kullanıcılar da Instagram tarafından işaretlenecek. Bu sayede bir çocuklara, profilinde işaret olan bu kişilere mesaj atmadan önce uyarı gönderilecek.

Instagram içerisinde yapılan değişiklikle beraber çocuklara karşı şüpheli bir biçimde etkileşim yapmaya kalkışan hesaplar içinde bir takım sınırlamalar getirilecek. Bu kişilerin isimleri çocuklara önerilmeyecek ve çocuk kullanıcıların Reels ve Keşfet gibi yere düşen içerikleri de o kişilere gösterilmeyecek.