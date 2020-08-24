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Instagram’da birden çok nasıl hesap eklenir? Instagram çoklu kullanıcı yönetimi nasıl yapılır?

Instagram hesabınız üzerinden birden çok nasıl hesap ekleneceği ve Instagram çoklu kullanıcı yönetimi nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Instagram çoklu kullanıcı yönetimi ile ilgili bilmeniz gerekenler.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:50
Instagram’da birden çok nasıl hesap eklenir? Instagram çoklu kullanıcı yönetimi nasıl yapılır?
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Instagram kullanıcıları tek bir cihazdan birden çok hesap açıp giriş yapabilmektedir. Bu süreçte hesap ekleme işlemini yapmanız gerekiyor. Son yılların en sık kullanılan sosyal medya platformları içerisinde bulunan Instagram’da kullanıcıların birden fazla hesaba sahip olması mümkündür. Çok sayıda hesabı olan kullanıcılar tek bir uygulamadan hesap ekleyip hesaplarını yönetebilmektedir.

Instagram’da birden fazla hesap eklenir mi?

Instagram kullanıcıları istediği kadar hesap ekleyip kullanabiliyor. Hesap ekleme işleminizi ne niyetle açmış olursanız olun bütün hesaplar eklenebilmektedir. Instagram kullanıcıları hesap ekleme yönetimini kullanarak hesaplar içerisinde kolaylıkla geçiş yapmanız mümkündür. Bu sebeple Instagram kullanıcıları hesap ekleme yöntemini kullanıyor.

Android cihazlarda birden çok Instagram hesabı nasıl eklenir?

Android cihazda birden çok Instagram hesabını ekleyebilmek için;

İlk olarak Instagram’a giriş yapın,

Ayarlar sekmesine giriş yaparak ‘’Hesap Ekle’’ butonuna tıklayın,

Açılacak hesabın kullanıcı adını veya e-posta adresiyle şifresini girin.


Yeni hesap bilgilerini girerek hesap ekleme işlemini tamamlayın.

IOS cihazlarda birden çok Instagram hesabı nasıl eklenir?

IOS cihazlarda birden çok Instagram hesabı ekleyebilmek için;

Instagram uygulamasını açıp hesabınıza girin.

Ayarlar sekmesine gelip ‘’Hesap Ekle’’ yazısına basın.

Açılacak diğer hesapla dair kullanıcı adıyla e-posta şifresine girin.

Instagram hesaplarında geçiş nasıl yapılır?

Instagram hesapları içerisinde geçiş yaparken sağ alt bölümdeki profil fotoğrafına basılı tutup hesaba geçiş yapabilirsiniz. Instagram’daki bütün bildirim ayarları aynı şekildeyse hesap kullanırken diğer hesap bildirimi görülebilir. Bunun için hesaplar arasında geçiş yapmanız gerekiyor. Tek hesaptan sadece o hesaba ait bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

Bilgisayardan Instagram hesabı nasıl eklenir?

Bazı kullanıcılar Instagram uygulamasını bilgisayardan kullanmaktadır. Bilgisayardan Instagram hesabı ekleme özelliği bulunmuyor. Instagram kullanıcıları hesabından çıkış yapmadan başka bir hesaba giremez.  



Son Güncelleme: 24.08.2020 18:50
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