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Instagram'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?

Yakın zamanda sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci bulundurma şartının bulundurulmasına uymayan çoğu sosyal medya şirketlerine yüksek miktarda para cezası uygulandı. Halen temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya şirketlerine yeni yaptırımlar yapılacak gibi gözüküyor. Sosyal medya şirketlerinin temsilci bulundurmamasının başlarına ne gibi işler açacağını kullanıcılar merak etmektedir.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:51
Instagram'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
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Youtube, Twitter ve İnstagram Kapatılacak Mı?

Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurma şartını verilen süre içerisinde tamamlayamayan Twitter, Facebook, TikTok, İnstagram ve Youtube’a ikinci yaptırım olarak 30 milyon liralık ceza verildi. Cumhurbaşkanı geçen günler içerisinde bu şirketleri uyarmış ve "Vatandaşlarımızın haklarını korumayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İnstagram Yasaklanıyor Mu?

"Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix, niçin şu, bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için." İfadelerini kullanan Erdoğan, şunları ekledi:

"Sevgili vatandaşlarım, bunlar ahlak sahibi değil. Akif diyor ya, 'Ahlakın izmihlali ne müthiş izmihlal, ne millet kurtulur zira, ne milliyet, ne istiklal'. Evet, biz ahlakı yüce, medeniyet değerleri yüce bir milletin torunlarıyız, evlatlarıyız. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak istemiyoruz, görmek istemiyoruz. Burada üzerinde durmamız gereken asıl konu, medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz."

Belirlenen şartları umursamayarak uymayan sosyal medya firmalarına cezalar verildi. Bloomberg’e açıklamalar yapan hükümet yetkilisinin yapmış olduğu açıklamalara göre, Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurma şartını verilen süre içerisinde tamamlayamayan Twitter, Facebook, TikTok, İnstagram ve Youtube’a ikinci yaptırım olarak 30 milyon liralık ceza verildi.

Devam Ederlerse Reklam Vermeleri Yasaklanacak

Geçen ay son verilen tarihe kadar geri dönüş yapmayan firmalara 10 milyon lira para cezası verildi. Aynı hareketleri sergilemeye devam ederlerse önümüzdeki ay Türkiye'de bulunan vergi mükellefleri bu şirketlerle reklam vermesinin önüne geçilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, reklam yasağı tarihinden itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler için sosyal ağ sağlayıcısının intenet bağlantı kapasitesinde %50 indirim için Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza %90'a kadar artabilir. Firmaların temsilci bildirmesi ve para cezasını 1 ay içinde ödemesi durumunda, cezalar 4 te 1 oranında indirilecektir.

Temsilci Zorunluluğu

AK Parti’nin hala üzerinde çalıştığı düzenlemelere göre Twitter, İnstagram, Facebook gibi şirketlerin temsilcileriyle görüşmeler yapacak. İnstagram ve Facebook’un bu fikre katıldıkları ancak Twitter’ın bu duruma sıcak bakmadığı belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sosyal Medya Kanununu onayladı. Bu kanuna göre; içerik silme, erişim engelleme, unutulma hakkı, temsilci bulundurma zorunluluğu gibi bazı yenilikler olacaktır.

Erdoğan Sosyal Medya Devlerine Gözdağı Vermişti

Cumhurbaşkanı, verilen yasal süre içerisinde temsilci bildirimi yapmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok gibi sosyal medya firmalarına seslenerek "Hiçbir şirketin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Aksi taktirde Türkiye, vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir. Temennimiz bu kurumların gönüllü bir şekilde çağrımıza kulak vermesidir" ifadelerine yer vermişti.



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:51
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Anahtar Kelimeler:
Sosyla MedyaİnstagramTemsilci
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