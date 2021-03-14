İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

İnstagram'a 4 kişilik canlı yayın özelliği

İnstagram’da yoğun bir şekilde kullanılan canlı yayın özelliğine İnstagram yöneticileri tarafından 4 kişilik canlı yayın açabilme özelliği ekleneceği duyuruldu. Henüz test aşamasında olan 4 kişilik canlı yayın özelliği büyük bir merakla beklenmektedir.

14 Mart 2021 Pazar 18:29
İnstagram'a 4 kişilik canlı yayın özelliği
Takip Et:

Milyonlarca aktif kullanıcısı olan İnstagram içerisinde bulunan özellikler sayesinde her geçen gün sınırlarını geliştirmektedir. Özellikleri ile her kullanıcıya hitap etmek isteyen İnstagram özelliklerini geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. İnstagram’da yoğun bir şekilde kullanılan canlı yayın özelliğine İnstagram yöneticileri tarafından 4 kişilik canlı yayın açabilme özelliği ekleneceği duyuruldu. Henüz test aşamasında olan 4 kişilik canlı yayın özelliği ile birçok kişi rahatlıkla sohbet etme imkânı bulabilecek. Daha geniş kitlelere ulaşmak için geliştirilen canlı yayın özelliği hem kişisel hem de ticari hesaplara kolaylık sağlamaktadır. 

İnstagram canlı yayın izlemek isteyen kullanıcıların takip ettiği kişilerin story olarak da bilinen hikâye özelliğini takip etmesi gerekmektedir. Hikayeler kısmının alt kısmında ‘Canlı’ ifadesinin bulunması, hesabın canlı yayın açtığını gösterir. Kullanıcılar ise ‘Canlı’ ifadesine tıklayarak direkt olarak yayına dahil olabilirler. İnstagram’dan canlı yayın açmak için ise kullanıcıların uygulama üzerinden giriş yapmaları gerekir giriş yaptıktan sonra ‘Akış’ bölümüne gelen kullanıcılar sol üst köşede yer alan kamera ikonuna tıklayarak karşılarına çıkan Boomerang, Normal, Canlı gibi seçeneklerin bulunduğu yerden ‘Canlı’ butonuna tıklayarak, İnstagram üzerinden canlı yayın açabilirler. İnstagram'dan canlı yayın açan kişi yayın sırasında, canlı yayını rahatsız edici bir diğer kişi bulunuyorsa yayından engelleme işlemi yapılabilir. Normal standartlarda İnstagram canlı yayınını açan kişinin hesabı gizliyse açmış olduğu yayını yalnızca takipçileri görebilir, kişinin hesabı herkese açık ise açmış olduğu canlı yayına isteyen herkes girebilir. İnstagram canlı yayın özelliğini başlatmadan önce, bir ya da birkaç kişiyi engellemek isteyen kişiler bu durumda hikâye ayarlarına girerek, ‘’Hikâye ve canlı yayını şu kişilerden gizle’’ bölümünden kişileri seçebilirler. Sonrasında seçilen kişiler bir daha hikâye ve canlı yayınları göremez. İnstagram canlı yayın açıldıktan sonra ise, rahatsız olunan kişiler engellemek için ise yorumlarının üzerine gelinerek, basılı tutulması gerekir. Basılı tuttuktan sonra gelen ‘’Engelle’’ butonuna tıklandığında, rahatsız eden kişi canlı yayından atılabilir.

İnstagramda canlı yayın özelliği 4 saatten uzun bir süre kullanıldıysa yayın kayıt edilir yayını kayıt ettikten sonra ise kullanıcılar bu yayınları daha sonra istedikleri zaman yayını kullanabiliyorlar. İnstagram üzerinde açılan canlı yayın arşivine hesabın profil bölümünde yer alan gönderiler kısmından ulaşabilirsiniz. İnstagram canlı yayın konusunda şu an yeni bir özelliği test etmektedir. Özelliğin hayata geçirilmesi sonrasında ise, Live Rooms adı verilen odalarda 4 farklı kişi aynı anda canlı yayın açabilecektir.  Şu an yalnızca Endonezya ve Hindistan’ın deneyimlediği bu özellik, test aşamasını geçtikten sonra tüm ülkelerde aktif olarak kullanılabilecektir. Bu özellik sayesinde hesaplar arası iş birliğini arttırabilmeyi hedefleyen İnstagram, 4 kişinin birlikte canlı yayını açması durumunda takipçilerine bildirim gönderilecek ve böylelikle canlı yayınlarda doğal yoldan etkileşim sağlanarak, yayınlara daha fazla katılım olabilecektir. 



Son Güncelleme: 14.03.2021 18:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İnstagramCanlı YayınLiveYeni özellik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Xiaomi Türkiye hangi telefonu üretecek? Xiaomi üreteceği ilk telefon
Xiaomi Türkiye hangi telefonu üretecek? Xiaomi üreteceği ilk telefon
My Neighbor Alice oyunu nedir, nasıl oynanır?
My Neighbor Alice oyunu nedir, nasıl oynanır?
En iyi Macbook uygulamaları listesi 2021
En iyi Macbook uygulamaları listesi 2021
Türk Telekom modem şifresi nasıl değiştirilir? TTNET Türk Telekom modem şifresi değiştirme
Türk Telekom modem şifresi nasıl değiştirilir? TTNET Türk Telekom modem şifresi değiştirme
En iyi mobil oyun önerileri
En iyi mobil oyun önerileri
Bimcell 2021 yeni hat fiyatları
Bimcell 2021 yeni hat fiyatları

Popüler Haberler

2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
Şans Topu çekiliş sonuçları 14 Mart 2021 Pazar MPİ sonuç sorgulama ekranı
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle
İnstagram'a 4 kişilik canlı yayın özelliği
Günlük burç yorumları;15 Mart 2021 Pazartesi Astrolojik yıldız falı burç yorumları
Kurtuluş Ayini film konusu ve oyuncuları
Eti Sutlumubittermi.com çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? ETİ Mini Cooper Sutlumubittermi çekiliş tarihi
Savaşçı ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yayın günü belli oldu
BB Erzurumspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Trabzon 0-0 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat Strik müslüman mı, dini ne, eşi Sabina Pitic kimdir? TRT Belgesel Ailenin Yeni Üyesi sunucusu hakkında bilgiler
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 11 Mart 2021 Perşembe
Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Mart 2021 emekliye seyyanen zam son dakika
İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masum 357. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Star TV Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? Final tarihi açıklandı mı?
Rüyada araba alma görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Şaban ay hadisli, ayetli, resimli, kısa ve uzun en güzel kutlama mesajları, sözleri
Bu akşam hangi diziler var? 14 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Masum 358. Bölüm bölüm fragmanı ve 15 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.