İnstagram'a 4 kişilik canlı yayın özelliği

Milyonlarca aktif kullanıcısı olan İnstagram içerisinde bulunan özellikler sayesinde her geçen gün sınırlarını geliştirmektedir. Özellikleri ile her kullanıcıya hitap etmek isteyen İnstagram özelliklerini geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. İnstagram’da yoğun bir şekilde kullanılan canlı yayın özelliğine İnstagram yöneticileri tarafından 4 kişilik canlı yayın açabilme özelliği ekleneceği duyuruldu. Henüz test aşamasında olan 4 kişilik canlı yayın özelliği ile birçok kişi rahatlıkla sohbet etme imkânı bulabilecek. Daha geniş kitlelere ulaşmak için geliştirilen canlı yayın özelliği hem kişisel hem de ticari hesaplara kolaylık sağlamaktadır.

İnstagram canlı yayın izlemek isteyen kullanıcıların takip ettiği kişilerin story olarak da bilinen hikâye özelliğini takip etmesi gerekmektedir. Hikayeler kısmının alt kısmında ‘Canlı’ ifadesinin bulunması, hesabın canlı yayın açtığını gösterir. Kullanıcılar ise ‘Canlı’ ifadesine tıklayarak direkt olarak yayına dahil olabilirler. İnstagram’dan canlı yayın açmak için ise kullanıcıların uygulama üzerinden giriş yapmaları gerekir giriş yaptıktan sonra ‘Akış’ bölümüne gelen kullanıcılar sol üst köşede yer alan kamera ikonuna tıklayarak karşılarına çıkan Boomerang, Normal, Canlı gibi seçeneklerin bulunduğu yerden ‘Canlı’ butonuna tıklayarak, İnstagram üzerinden canlı yayın açabilirler. İnstagram'dan canlı yayın açan kişi yayın sırasında, canlı yayını rahatsız edici bir diğer kişi bulunuyorsa yayından engelleme işlemi yapılabilir. Normal standartlarda İnstagram canlı yayınını açan kişinin hesabı gizliyse açmış olduğu yayını yalnızca takipçileri görebilir, kişinin hesabı herkese açık ise açmış olduğu canlı yayına isteyen herkes girebilir. İnstagram canlı yayın özelliğini başlatmadan önce, bir ya da birkaç kişiyi engellemek isteyen kişiler bu durumda hikâye ayarlarına girerek, ‘’Hikâye ve canlı yayını şu kişilerden gizle’’ bölümünden kişileri seçebilirler. Sonrasında seçilen kişiler bir daha hikâye ve canlı yayınları göremez. İnstagram canlı yayın açıldıktan sonra ise, rahatsız olunan kişiler engellemek için ise yorumlarının üzerine gelinerek, basılı tutulması gerekir. Basılı tuttuktan sonra gelen ‘’Engelle’’ butonuna tıklandığında, rahatsız eden kişi canlı yayından atılabilir.

İnstagramda canlı yayın özelliği 4 saatten uzun bir süre kullanıldıysa yayın kayıt edilir yayını kayıt ettikten sonra ise kullanıcılar bu yayınları daha sonra istedikleri zaman yayını kullanabiliyorlar. İnstagram üzerinde açılan canlı yayın arşivine hesabın profil bölümünde yer alan gönderiler kısmından ulaşabilirsiniz. İnstagram canlı yayın konusunda şu an yeni bir özelliği test etmektedir. Özelliğin hayata geçirilmesi sonrasında ise, Live Rooms adı verilen odalarda 4 farklı kişi aynı anda canlı yayın açabilecektir. Şu an yalnızca Endonezya ve Hindistan’ın deneyimlediği bu özellik, test aşamasını geçtikten sonra tüm ülkelerde aktif olarak kullanılabilecektir. Bu özellik sayesinde hesaplar arası iş birliğini arttırabilmeyi hedefleyen İnstagram, 4 kişinin birlikte canlı yayını açması durumunda takipçilerine bildirim gönderilecek ve böylelikle canlı yayınlarda doğal yoldan etkileşim sağlanarak, yayınlara daha fazla katılım olabilecektir.

