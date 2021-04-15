Instagram, yeni getireceği özelliğinde kararı kullanıcılara bırakacak!

Dünyanın en çok kullanılan ve en çok kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya platformu Instagram, getireceği özellikle birlikte yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Bir süredir, paylaşımların beğeni sayılarının gizlenebileceği yönünde bir özellik üzerinde çalışan Instagram, kullanıcının yaptığı paylaşımlardaki beğeni sayılarını gizleyebileceği uygulamayı test etmeye başladı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada paylaşımlarda görülen beğeni sayılarını kaldırdığını duyuran şirket kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Getireceği yeni özellikte ise bu seçimi kullanıcılara bırakmak isteyen Instagram, kullanıcılara ait gönderilerin altında görülen beğeni sayılarını göstermek isteyen veya istemeyen olarak seçimi kendilerine bırakacak.

Yeni özelliği işlevsel küçük bir kullanıcı grubunda deneyen Instagram beğenileri görüntülemek veya gizlemek isteyenler için şu üç seçeneği kullanıcılara sunacak;

- Bunlardan ilki, başkalarının gönderdiği yayınlarda devre dışı,

- Kendi gönderilerinizde devre dışı,

- Tüm gönderilerde devre dışı..

Böylelikle Instagram plöatformunda yaklaşık 3 yıldır test aşamasından geçmeye çalışan beğeni sayılarını gizleme özelliği bir sonuca bağlanırken şirketin bu yeni özelliği tüm kullanıcılara için ne zaman getireceğine dair net bir bilgi paylaşmadığı bildirildi.