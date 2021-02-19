Instagram Web’de mesaj gönderme özelliği var mı? Instagram Web mesaj gönderme nasıl yapılır?

Mesaj atılabilir mi?
Yapılan güncelleme sonrası mesaj atma özelliği de gelmiştir.
Mesaj nasıl atılır?
- Instagram web üzerinde sisteme giriş yapılır.
- Ana sayfada sağ üst köşede bulunan kağıttan uçak simgesine tıklanır.
- Açılan sayfada eski mesajlar bulunur ve yeni mesajlar da oluşturulabilir.
- Mesaj oluşturmak için sol kısımda bulunan Direct yazısının yanındaki kalem ve kağıt simgelerine tıklanır.
- Simgeye tıkladıktan sonra sağ tarafta Mesaj Gönder alanı açılır.
- Mesajın ulaştırılmasını istediğiniz kişinin kullanıcı adını seçer ve mesajı yazarsınız.
- Mesaj yazıldıysa gönder seçeneği seçilir.
Web kullanmanın faydaları
- Direkt olarak özel mesajları görmek ve cevaplamak mümkündür.
- Uygulama sayesinde kitlelere ulaşılabilirlik yetkiniz artar.
- Daha rahat ve pratik bir instagram kullanımı gerçekleşir.
Uygulamayı bilgisayara indirmek mümkün mü?
Uygulama, Windows işletim sistemli bilgisayarlarda Microsoft Store’ye bağlanılarak indirilebilir. Fakat Apple işletim sistemli bilgisayarlara uygulamayı indiremezsiniz.
Son Güncelleme: 19.02.2021 13:27