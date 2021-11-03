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Instagram uygulamasında video İndirme nasıl yapılır?

İnstagramda video indirme programsız olarak nasıl yapılır? Sizde bunu yapmak istiyorsanız detaylar haberimizde..

03 Kasım 2021 Çarşamba 22:00
Instagram uygulamasında video İndirme nasıl yapılır?
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Facebook üzerinden video indirme nasıl yapılır? Adım adım video indirme

Facebook üzerinden bir video izliyorsanız bunu indirmek istediğinizde bilgisayarınıza indirme şansına sahipsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunu yapmanız için “SaveFrom.Net Yardımcı”  adlı tarayıcı uzantısı bilgisayarınızda var mı buna bakın ve yoksa indirin.

Video izlerken çok hoşunuza gitti ve bunu tanıdığınız birine göndermek istiyorsunuz ve o kişinin maalesef ki sosyal medyası yok. Peki ona videoyu nasıl göndereceksiniz? Bunun için fareyi videonun üzerine getirin ardından karşınıza yeşil renkli bir düğme çıkacak bu düğmeye hemen tıklayın ardından biraz beklememiz gerekli. Birkaç saniye sonrasında uzantı sizin için format ve kalitesini seçmek için birkaç seçenek sunacak.

  1. Videonun URL adresini kopyalamalısınız bu ilk adım olarak önemlidir. Sağa tıklayıp bağlantıyı kopyalayın.
  2. SaveFrom.Net uzantısında bulunan giriş kısmına kopyalamış olduğunuz URL adresini yapıştırmalısınız. Bu işlemin ardından videoyu kaydetme kendiliğinden başlar. Ancak aksi halde sizin arama butonuna basmanız gerekmektedir.
  3. Videonuzu hangi kalitede kaydetmek istiyorsunuz bunu siz seçeceksiniz. İndirme tuşuna basmadan evvel bunu seçmeniz gerekmektedir.

Youtube videolarını mp4 ya da mp3 olarak indirmeyi nasıl yapacağız?

Bu işlemi de yine SaveFrom.Net  üzerinden  yapmanız mümkündür. Bunlar için de aşağıdaki adımları izlemenizi öneririz.

  1. Videonun URL adresini kopyalamalısınız bu ilk adım olarak önemlidir. Sağa tıklayıp bağlantıyı kopyalayın.
  2. SaveFrom.Net uzantısında bulunan giriş kısmına youtube üzerinden  kopyalamış olduğunuz URL adresini yapıştırmalısınız. Bu işlemin ardından videoyu kaydetme kendiliğinden başlar. Ancak aksi halde sizin arama butonuna basmanız gerekmektedir
  3. Videonuzu hangi kalitede kaydetmek istiyorsunuz bunu siz seçeceksiniz. İndirme tuşuna basmadan evvel bunu seçmelisiniz bunu yapmanız gerekmektedir.

“SaveFrom.Net Helper” üzerinden İnstagram’dan video veya fotoğraf nasıl indirilmekte?

Bahsi geçen bu uygulama sizin videoları veya fotoğrafları kolayca indirmenizde yardımcı olmaktadır. Bu uygulama bilgisayarınızda veya telefonunuzda sıkıntı çıkarmadan çalışabilecek bir uygulamadır. Aynı zamanda indirmelerinizde de herhangi bir sıkıntı çıkmaz ve bunu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Siz kullanıcıların rahat etmesi için geleştirilen uygulama bilgisayar tarayıcısında ya da android kullanıcıları açısından oldukça kullanışlı olması için geliştirildi.

Kullanıcıların bundan faydalanması için yapması gereken şey bu eklentiyi taraycınıza eklemeniz. Bunu yaptıktan sonra fare imlecini indireceğiniz foto veya videonun  üzerinde durduğunuzda eklentinin imgesi gözükecek. Bu imgeye tıkladığınızda indirmeniz başlar ve bunu kolayca yaparsınız istediğiniz kalitede videoları indirerek izlemeniz artık her zamankinden daha kolay.

Chrome, Firefox, Opera, Safari ve tüm Chromium tabanındaki tarayıcılar için oldukça iyi bir eklenti olmasının yanı sıra sadece Windows, Mac OS, Linux ve Ubuntu’daki masaüstü tarayıcıları ile birlikte çalışabilmektedir.

 


Son Güncelleme: 03.11.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramInstagramtüyoVideoindirme
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