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Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
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Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'a gelen pişman oldum özelliği ile birlikte sildiğiniz gönderilerinizi 30 gün içerisinde tekrar geri yükleyebilmenizi sağlıyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:46
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
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Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından biri olan Instagram'a yeni bir özellik getirildi.

Gelen özellikler birlikte kullanıcılar tarafından bir şekilde kaldırılmış olan gönderiler 30 gün içerisinde tekrar geri yükleniyor. Bu yeni özellik sayesinde silinen veya hack saldırısı gibi durumlarda kaybolan gönderiler tekrar kurtarılacak.

Instagram kullanıcılarını çok sevindiren 'Yakın zaman önce silinenler' isimli özellik ile birlikte, uygulama içerisinde 30 gün öncesi aralığında silinen veya kaybolan tüm postlar kurtarılabilecek. Bu yeni uygulamayla birlikte siz silseniz bile Instagram sizin paylaşımlarınızı 1 ay boyunca saklamış olacak.

24 saat süreli kalan hikayelerde ise silinmesinden hemen sonra 24 saat süre boyunca klasörde içinde kalmaya devam edecek. Paylaşımlarınız 24 saat boyunca yayında kaldıktan sonra arşivde yer almaya devam edecek.

Uygulamaya gelen yeni özellik güncelleme ile birlikte kullanılmaya başlanacağı bildirilirken özelliğe, sırasıyla Ayarlar > Hesap > Son Silinmişler kısmıyla ulaşabilecekleri aktarıldı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramSilinenler özelliğiSilinmişler özelliğiSilinmiş Fotoğraflar
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