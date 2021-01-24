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Instagram takipçi silme nasıl yapılır? 2021 Instagram toplu takipçi silme

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Instagram takipçi silme nasıl yapılır? Instagram toplu takipçi silme haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 24 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 08:18
Instagram takipçi silme nasıl yapılır? 2021 Instagram toplu takipçi silme
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Sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılanlardan biri de İnstagram’dır. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform üzerinde profil yönetiminin nasıl yapıldığı merak edilen konulara arasında yer almaktadır. Kullanıcıların profillerinde yer alan takipçilerden istemediklerini çıkarmaları için oldukça kolay bir yöntem kullanılmaktadır.

İlk olarak takipçilerin manuel olarak silinmesi için, takipçi listesine girilmesi ve istenmeyen kişinin yanında yer alan kaldırma tuşuna basarak listenizden çıkarabilirsiniz. Diğer yandan profilde yer alan ayarlar kısmında da özel hesaba geçiş yapabilir, böylelikle takipçilerini kontrol altına alabilirsiniz. Bunu yapmak istemediğinizde ancak yine de istemediğini kişileri listenizden çıkarmak istediğinizde ve sizi takip etmelerinden rahatsız olduğunuzda en iyi çözüm onları engellemektir. Böylelikle o kullanıcılar artık hesabınız açık olsa bile onu göremeyecektir.

Üçüncü Parti Uygulamalar

Bu yöntemlerin dışında üçüncü parti uygulamalar da kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar aracılığı ile aşağıdaki kısımda sıralanmış olan tüm işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

  • Yayınları toplu silme
  • Gönderileri beğenmeyen toplu
  • Kullanıcıları toplu olarak engelle
  • Etkinlik günlüğü için geri alma özelliği
  • Beyaz liste yöneticisi


Son Güncelleme: 24.01.2021 08:18
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Anahtar Kelimeler:
TakipçiİnstagramSosyal Medya
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