İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....

Instagram takipçi silme nasıl yapılır? 2020 Instagram toplu takipçi silme

Gündemi bir süredir meşgul eden Instagram takipçi silme nasıl yapılır? Instagram toplu takipçi silme haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 22.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

22 Kasım 2020 Pazar 08:15
Instagram takipçi silme nasıl yapılır? 2020 Instagram toplu takipçi silme
Takip Et:

Sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılanlardan biri de İnstagram’dır. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform üzerinde profil yönetiminin nasıl yapıldığı merak edilen konulara arasında yer almaktadır. Kullanıcıların profillerinde yer alan takipçilerden istemediklerini çıkarmaları için oldukça kolay bir yöntem kullanılmaktadır.


İlk olarak takipçilerin manuel olarak silinmesi için, takipçi listesine girilmesi ve istenmeyen kişinin yanında yer alan kaldırma tuşuna basarak listenizden çıkarabilirsiniz. Diğer yandan profilde yer alan ayarlar kısmında da özel hesaba geçiş yapabilir, böylelikle takipçilerini kontrol altına alabilirsiniz. Bunu yapmak istemediğinizde ancak yine de istemediğini kişileri listenizden çıkarmak istediğinizde ve sizi takip etmelerinden rahatsız olduğunuzda en iyi çözüm onları engellemektir. Böylelikle o kullanıcılar artık hesabınız açık olsa bile onu göremeyecektir.

Üçüncü Parti Uygulamalar

Bu yöntemlerin dışında üçüncü parti uygulamalar da kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar aracılığı ile aşağıdaki kısımda sıralanmış olan tüm işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

  • Yayınları toplu silme
  • Gönderileri beğenmeyen toplu
  • Kullanıcıları toplu olarak engelle
  • Etkinlik günlüğü için geri alma özelliği
  • Beyaz liste yöneticisi


Son Güncelleme: 22.11.2020 08:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TakipçiİnstagramSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!
Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
"Yüksek fiyatlı" PS 5 Türkiye'de satışa çıkar çıkmaz stokları tüketti!
iOS 14.2.1 güncellemesi özellikleri ve düzeltilen hatalar
iOS 14.2.1 güncellemesi özellikleri ve düzeltilen hatalar
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi

Popüler Haberler

Instagram takipçi silme nasıl yapılır? 2020 Instagram toplu takipçi silme
Günlük burç yorumları 23 Kasım 2020 Pazartesi aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
E-devlet kredi notu nasıl öğrenilir? Ücretsiz kredi notu sorgulama
Star TV yeni dizisi Sol Yanım dizi oyuncuları ve dizi konusu
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında?
Engelli erken emeklilik için aranan şartlar ve gerekli evraklar 2020
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Kanal 7 Yaralı Kalbim konusu ve dizi oyuncuları
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
TÜİK son dakika işsizlik rakamları açıklandı, belli oldu
Vodafone Bilinmeyen Numara Sorgulama Nasıl Yapılır? Vodafone Bilinmeyen Numara Nereden Öğrenilir?
KYK burs başvuruları için başvuru tarihleri ne? Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Beni Bırakma dizisi final yapıyor? Beni bırakma neden final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 22 Kasım 2020 Pazar
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yerleri neresi? Türkan Hanımın Konağı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Günlük burç yorumları 22 Kasım 2020 Pazar - Burcunuz bugün size aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler söylüyor?
Altın ne kadar oldu? 22 Kasım 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 22 Kasım 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.