instagram takip ettiklerinin hepsini silme işlemi nasıl yapılır? 2021 Instagram takipçi silme

Sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılanlardan biri de İnstagram’dır. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform üzerinde profil yönetiminin nasıl yapıldığı merak edilen konulara arasında yer almaktadır. Kullanıcıların profillerinde yer alan takipçilerden istemediklerini çıkarmaları için oldukça kolay bir yöntem kullanılmaktadır.
Üçüncü Parti Uygulamalar
Bu yöntemlerin dışında üçüncü parti uygulamalar da kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar aracılığı ile aşağıdaki kısımda sıralanmış olan tüm işlemler gerçekleştirilebilmektedir.
- Yayınları toplu silme
- Gönderileri beğenmeyen toplu
- Kullanıcıları toplu olarak engelle
- Etkinlik günlüğü için geri alma özelliği
- Beyaz liste yöneticisi
Son Güncelleme: 10.01.2021 08:18