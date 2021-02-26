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İnstagram takip engeli nasıl kaldırılır? İnstagram kimseyi takip edemiyorum sorunu

Uzun zamandır sık sık karşımıza çıkan Instagram takip engeli sorunu nihayet çözüldü. Takip isteği engellendi hatasının çözümü 2 yöntem ile sizlere sunacağız

26 Şubat 2021 Cuma 21:13
İnstagram takip engeli nasıl kaldırılır? İnstagram kimseyi takip edemiyorum sorunu
Takip Et:


1. Yöntem Android telefonlar için geçerlidir.

 Son güncelleme ile gelen sınır, eski versiyonu kullanarak hata vermesi ortadan kalkacaktır. Bu

bağlantıdan

girerek ınstagram’ın eski versiyonunu kullanarak engel sorunu ile karşılaşmayacaksınız.

2. Android ve iOS en etkili yöntem

Çoğu kişinin bilmediği bu yöntem en etkili formüller arasında yer almaktadır.

  • Ayarlara girin,
  • Güvenlik sekmesine dokunun
  • Giriş hareketlerine dokunun
  • Ve giriş yapılan tüm cihazları temizleyin sonrasında kendiniz de hesaptan çıkın.
  • Wi-Fi kapatın, Mobil veri ile giriş yapmanız lazım ve mobil veriyi kapatıp açın.
  • Sonrasında giriş yapın sorun ortadan kalkmış olacaktır.

Instagram takip engeli ne demek?

Takip Takipçi hile sayfalarını kullanmasanız da artık birçok kişinin sıkıntısı haline gelen ınstagram takip engeline artık herkesin başına gelmektedir. Hesap yeniyse mutlaka en fazla 30 kişi takip edilmelidir. Fazlası ise engele takılabilir. 1.5 ay boyunca yeni sayılan hesap günde 200 kişiyi takip ederseniz engel yiyebilirsiniz. Yani 1.5 ay boyunca eğer takipçi sayısına dikkat ederseniz bu sorun oluşmaz.

Yüksek takibe sahip hesaplar takip engeli konusunda daha avantajlıdır. 2 kere engel yeme sonucunda hesap incelemeye alınır ve sürekli engel yemenize sebep olabilirsiniz.  Sürekli engel yiyerek hesabınızın kapanmasına sebep olabilirsiniz.

Instagram profil puanı nasıl yükseltilir?

Instagramda her hesabın puanı bulunmaktadır. Bu puan genellikle takipçi sayısına veya beğeni sayısına göre değişiklik göstermektedir. Sürekli story atmak veya özgün paylaşımlar yapmak hesabın orijinalliğini yükselterek puanda artmaktadır. Yüksek puanlı hesaplar engel yeme konusunda daha rahattır. Paylaşılan gönderiler genellikle size ait olması gerekmektedir.  Paylaşılan gönderi daha önce farklı biri üzerinden paylaşıldıysa ınstagram tarafından fark edilir ve attığınız gönderi keşfet kısmına düşmez.



Son Güncelleme: 26.02.2021 21:13
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Anahtar Kelimeler:
Instagram Takip EngeliInstagram Engel Kaldırma
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