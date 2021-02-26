İnstagram takip engeli nasıl kaldırılır? İnstagram kimseyi takip edemiyorum sorunu

1. Yöntem Android telefonlar için geçerlidir.Son güncelleme ile gelen sınır, eski versiyonu kullanarak hata vermesi ortadan kalkacaktır. Bu
bağlantıdangirerek ınstagram’ın eski versiyonunu kullanarak engel sorunu ile karşılaşmayacaksınız.
2. Android ve iOS en etkili yöntem
Çoğu kişinin bilmediği bu yöntem en etkili formüller arasında yer almaktadır.
- Ayarlara girin,
- Güvenlik sekmesine dokunun
- Giriş hareketlerine dokunun
- Ve giriş yapılan tüm cihazları temizleyin sonrasında kendiniz de hesaptan çıkın.
- Wi-Fi kapatın, Mobil veri ile giriş yapmanız lazım ve mobil veriyi kapatıp açın.
- Sonrasında giriş yapın sorun ortadan kalkmış olacaktır.
Instagram takip engeli ne demek?
Yüksek takibe sahip hesaplar takip engeli konusunda daha avantajlıdır. 2 kere engel yeme sonucunda hesap incelemeye alınır ve sürekli engel yemenize sebep olabilirsiniz. Sürekli engel yiyerek hesabınızın kapanmasına sebep olabilirsiniz.
Instagram profil puanı nasıl yükseltilir?
Instagramda her hesabın puanı bulunmaktadır. Bu puan genellikle takipçi sayısına veya beğeni sayısına göre değişiklik göstermektedir. Sürekli story atmak veya özgün paylaşımlar yapmak hesabın orijinalliğini yükselterek puanda artmaktadır. Yüksek puanlı hesaplar engel yeme konusunda daha rahattır. Paylaşılan gönderiler genellikle size ait olması gerekmektedir. Paylaşılan gönderi daha önce farklı biri üzerinden paylaşıldıysa ınstagram tarafından fark edilir ve attığınız gönderi keşfet kısmına düşmez.