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Instagram şifre yenileme bağlantısı neden gelmez?

İnstagram kullancılarının uygulamaya giriş şifrelerini unuttukları zaman sıfırlama linkinin neden gelmediği uygulamayı kullananlar tarafından merak konusu olmuştur. İnstagram şifre yenileme linki neden gelmiyor? İnstagram şifresi nasıl sıfırlanır? Giriş şifremi unuttum hesabımı nasıl geri açarım?

24 Kasım 2020 Salı 22:10
Instagram şifre yenileme bağlantısı neden gelmez?
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İnstagram Şifre Yenileme Bağlantısı Neden Gelmiyor?


İnstagram şifre sıfırlama işleminde bağlantı gitmemesi durumunda ‘ Giriş bağlantısı gönder’ seçeneğini kullanarak bir kod ya da yenileme URL’ si gönderilmektedir. Tabiki kod kadar olmasa bile nadiren bağlantının gitmediği durumlar da oluyor. Yardım istediğinizde bazı durumlarda elle tutulur bir seçenek karşınıza gelmiyor ve açık olan hesabınıza yıllarca ulaşamıyorsunuz.

 Normal şartlarda eskiden hesabınız ile ilgili şüpheli durumlarda ve parola sıfırlama esnasında kod sorunu yaşanmaktaydı. Ya sıfırlama URL’si ya da kodunun ulaşmadığı durumlar oluşurdu. Fakat şimdilerde bu tür problemlerle karşılaşılması nadiren görülen şeylerdir.

Telefona Sıfırlama Bağlantısı Gelmiyorsa Ne Yapılması Gereklidir?

  1. Genel anlamda bir problem söz konusu olabilir. Kullanmış olduğunuz operatörden veya uygulamanızdan kaynaklı bir sorundan kaynaklı olabilir.
  2. Hattınızı taşıma işlemi yaptırdıysanız belirli bir süre size bildirim gelmeyecektir. Öneğin Vodafone’dan Türk Telekom’a hattınızı taşıdıysanız.
  3. Sim kart değişikliğinde yukarıdaki durum söz konusu. Güvenlikle alakalı 3 gün sonra normal hale gelir.
  4. Hattınız bildirimlere kapalı durumda olabilir. Müşteri hizmetleriyle irtibata geçerek sms ve bildirim testi yaptırabilirsiniz.
  5. Aşırıya kaçılan bir şeyler söz konusuysa güvenlikten kaynaklı engellenebilirsiniz.
  6. Hattınız ile alakalı problemler de çıkabilir. Borcunuzu ödememiş ve hattınız çift taraflı kısıtlamaya maruz kalmışsa, ödemeniz yapıldı ve hattınız açıldığında da bazen askıya alınmış olursunuz. Bu problemi ortadan kaldırmak için çağrı merkezinden hattınızı resetleterek yaşadığınız problemi ortadan kaldırabilirsiniz.

E-posta Hesabıma Şifre Yenileme Bağlantısı Gelmiyor Ne Yapmalıyım?

  1. Spam / gereksiz kısıma bakılması ve önemsiz maillerin silinmesi önerilir.
  2. Mail uygulamasını cihazınıza kurunuz ve oradan kontrol ediniz.
  3.  Hesapla alakalı ayarların incelenmesi ve mail güvenliğin düşürülmesi.
  4. Hotmail' de sıkıntı çekenler bu hesaplarını Gmail' e bağlayarak buradan mailleri yönetebilir. Bu da gelmeyenler için iyi bir yöntemdir.
  5.  Hesapla alakalı iki tarafa da destek açınız.
  6.  Girişte sosyal hesaplar bağlanmışsa birde o kanaldan zorlayınız.

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 22:10
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramŞifre YenilemeŞifreURLŞifre Sıfırlama
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