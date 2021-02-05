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Instagram Shadow Ban nedir, nasıl kalkar? İnstagram etkileşimler nasıl yükselir?

Instagram’da paylaştığınız gönderiler artık eskisi gibi beğenilmiyor, paylaştığınız eskisi kadar izlenmiyor mu? Aynı şekilde hikayelerinize müzik eklemeye çalışırken ekrana “Hiç sonuç bulunamadı” hatası mı alıyorsunuz… O zaman geçmiş olsun, çünkü artık Instagram tarafından “shadow ban” yemiş olabilirsiniz. Peki "Shadow Ban" ne, nasıl kalkar? Etkileşimlerin yükseltmesi için neler yapılır. İşte detaylar...

05 Şubat 2021 Cuma 22:28
Instagram Shadow Ban nedir, nasıl kalkar? İnstagram etkileşimler nasıl yükselir?
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Siz Instagramı kullansanız bile yine de hesap üzerinde “Shadow Ban” isimli bir durum gözlemlenebilir. Bu hatanın sonucunda gönderileriniz daha az beğeni alabilir, hikayeleriniz daha az görüntülenebilir ve bazı durumlarda Instagram Müzik üzerinden müzik eklemek istediğiniz zaman “Hiç sonuç bulunamadı” hataları ile karşılaşabilirsiniz.

 

Peki Shadow Ban olarak geçmekte olan bu hata; tanımlı olan Instagram hesabından nasıl kalkar, neler yapılması gerekir.

 

Instagram’ın uyguladığı “Shadow Ban” ne?

 
Shadow ban, üyelik aracılığı ile çalışmakta olan bir platformun, hesabınıza yaptığı birtakım erişim kısıtlamalarıdır. Bunun nedenleri ise bazen yaptığınız etkinliklerin spam olarak sınıflandırılması, bazen de platformda yer alan başka bir kullanıcının hesabınızı şikayet etmesi üzerine gerçekleşir. Instagram’da Shadow Ban durumunun yaşanma sebebi ise; kullanmakta olduğunuz özelliklerin sürekli bir şekilde tekrarlanması ya da spam davranışlarınızdan dolayı yaşanabilir.

 

Aslında senelerdir online kullanıcıların bulunduğu birçok forum, portal ve platform Shadow Ban uygulamaktadır. Seneler öncesinde Reddit, hatta birtakım forum siteleri ve Google benzeri arama motorları da kullanıcılarına shadow ban atabiliyor.

 

Instagram hesabına uygulanan ve hikaye, gönderi gibi özellikleri aşağıya çeken “Shadow Ban” özelliğini kaldırma işlemi nasıl yapılır?
Öncelikle kaldırma işlemlerinin adımlarını paylaşalım;
 
• 1. Adım: Instagram hesap tipinizin kontrol işlemlerini gerçekleştirin,
 
• 2. Adım: Gönderilerinizdeki hashtag(etiket) kontrollerinizi yapınız,
 
• 3. Adım: Profil bölümünüzde yer alan hashtag kontrollerinizi yapınız,
 
• 4. Adım: Takipçilerinizin kontrollerini yapınız,
 
• 5. Adım: Yorumlarınızı ve beğenilerinizi kontrol ediniz,
 
• 6. Adım: Takip etme .

 

1. Adım: Instagram hesap tipinizin kontrol işlemleri

 
Öncelikle yaşamakta olduğunuz sorun bir işletme profilinde gerçekleşiyorsa, şahsi hesaba geçirmeniz taktirinde büyük fayda göreceksiniz. Bunu yapmanızın altındaki temel neden; profilin işletme adı altında insanlara “alakasız” içerikler sunma riskinin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Önek vermek gerekirse; türü giyim tarzı olan bir işletme sayfanız bulunuyor ve siz burada, hayatınız ile ilgili içerikler paylaşmaktasınız. Bunun üzerine Instagram; hesabınızı amaç dışı kullandığınızı fark ediyor.
 

 
Fark ettikten sonra Instagram, “Bu hesap kendi türündeki içerikleri paylaşmıyor, spam içerikleri paylaşmakta olabilir” kanısına vararak sayfanızın bazı erişimlerini kısıtlıyor. Yapılmakta olan bu kısıtlamaların adı ise “Shadow Ban” olarak anılıyor. Bu sebepten ötürü hesabınızda paylaşmakta olduğunuz içerikleri türüne göre yapmanız veya bu hesabınızı kişisel hesaba çevirmeniz gerekmektedir.

 

2. Adım: Gönderilerinizde yer alan etiketlerin kontrollerini yapmak

Instagram’da; #Instagood, #Instalike v.b hashtaglerini paylaşmış olduğunuz hikaye ve gönderilerde sürekli kullanmaktaysanız bırakmanızı öneririz. Özellikle paylaşımınız ile hashtag alakasız olursa shadow ban yeme olasılığınız artacaktır.
 

 
Bunun için gönderilerinize girip açıklamalarını kontrol etmeniz sağlıklı bir sonuç verecektir. Yapmanız gereken ise gönderilere girerek buradaki alakasız hashtagleri kaldırmanızdır. Böylelikle Instagram botları, profilinizi gezerken yenilediğiniz ve düzenlediğiniz içerikleri görecek, uyguladıkları shadow ban kaldırılacaktır.

 

3. Adım: Profil bölümünde yer alan etiketi kontrol edin:

 
Profil kısmında yer almakta olan etiketin birçok kullanıcı tarafından bombardımana tutulan bir etiket olmamasına dikkat edilmedir. Hatta biyografi kısmına hiç etiket yazmamaya veya az yazmaya özen gösterilmelidir.
 

Bunun için atacağınız adım ise profilinizde bulunuyorsa etiketleri düzenlemektir. Sizinle tutarlı etiketleri buraya yazarak tabii ki kendinizle ilgili bilgiler verebilirsiniz. Lakin büyük ihtimalle spam olarak algılanacağınızı bilmeniz gerekmektedir.

 

4. Adım: Takipçilerinizin kontrollerini yapın

 
Şimdiye kadar; Instagram için bot takipçiler satın alımınız bulunuyor veya hesabınıza biri bot takipçiler gönderdiyse, maalesef “shadow ban” kısmında kendinize bir yer oluşturdunuz demektir. Instagram algoritması, sahte profil ve sahte profil tarafından takip edilenleri hiç sevmemektedir.
 

 
Bunun için atacağınız adım ise sahte olduğunu fark ettiğiniz hesapları profilinizden atmanızdır. Bu işlem biraz zahmetli olacağından dolayı size önerimiz yeni hesap oluşturmanız.

 

 

5. Adım: Yorumlarınızı ve beğenilerinizi kontrol edin

 
Instagram hesabınızda sahte beğeni yapan veya yorum yapan botlardan kullanmaktaysanız, isteye isteye “shadow banı” üstünüze çekmişsiniz anlamına geliyor. Öncelikle sizi kutluyor ve ödülünüzü size gurur ile veriyoruz. Bot yorumlarını profilinizde yer alan gönderilerden kesinlikle siliniz. Hatta sizi takip etmekteyseler takipçilerden çıkarın.

 

 

Instagramın algoritması, sürekli bir şekilde aynı yorumları atmakta olan bot hesapları direk tespit etmektedir. Tabii bu durum normal takipçileriniz tarafından da çok absürt karşılanabilir. Bu hizmetleri almayınız ve uzak durunuz.

 

6. Adım: Takip etme

 
Daha az takip ettiğim olursa daha iyi görünürüm algısına düşmeyin. Instagram’ın en çok önem verdiği meselelerden birisi karşılıklı etkileşim halinde olunmasıdır. Mavi tikli bir hesabınız bulunmuyorsa hesabınızın her an sahte olarak adlandırabileceğini unutmayınız.

 

Takipçisi bulunan ve gönderisi olmayanlar, kimseyi takip etmeyen veya çok az insan takip etmekte olan insanlar her an bu algoritmaya yakalanabilirler. Bundan dolayı farklı gerçek kullanıcıları ya da mavi tik almış hesapları takip edebilirsiniz.

 

Son olarak belirtmemiz gereken diğer şeyler ise; durum paylaşımları, içerik paylaşımları, müzik vesaire her şeyin kullanıcıların canını sıkmayacak şekilde atılması gerekmektedir. Çünkü insanlar sizin spam olduğunuzu işaretleyecek olursa hesabınız shadow ban alanına girecektir. Buda hesabınız kapanmasa bile tam fonksiyon olarak çalışmamasını sağlayabilir.

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 05.02.2021 22:28
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Instagram Etkileşimim DüştüİnstagramInstagram Takip EdilmiyorumInstagram Shadow Ban
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