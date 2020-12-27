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İnstagram reels özelliği nedir? İnstagram reels özelliği nasıl kullanılır?

27 Aralık 2020 Pazar gününün önemli manşetlerinden İnstagram reels özelliği nedir? İnstagram reels özelliği nasıl kullanılır? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de İnstagram reels özelliği nedir? İnstagram reels özelliği nasıl kullanılır? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

27 Aralık 2020 Pazar 20:18
İnstagram reels özelliği nedir? İnstagram reels özelliği nasıl kullanılır?
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Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan İnstagram yeni bir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Reels özelliğinin kullanıma açılması ile beraber milyonlarca kişi bu özelliği kullanmaya başladı. Diğer yandan Reels özelliğinin ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı.

İnstagram Reels Nedir?

Dünya üzerinde son dönemde en çok kullanıcı toplayan uygulamalardan biri olan TikTok uygulamasına rakip olmak amacıyla Reels özelliğini ekleyen İnstagram milyonlarca kişiyi kazanmayı başardı. Kısa videolar halinde paylaşımlar yapılmasına olanak veren TikTok uygulamasını bir bağlamda kapsamına alan İnstagram oldukça akıllıca bir adım ile milyonlarca yeni kullanıcı kazandı.

İnstagram’ın Reels özelliği ile birlikte kullanıcıların herhangi ekstra bir eklenti indirmelerine gerek kalmadan 15 saniyelik videolar çekmeleri ve birleştirmeleri mümkün hale geldi. Aynı zamanda bu videolara farklı efektler ve istenen şarkıların da eklenmesine olanak sağlandı.

İnstagram Reels Nasıl Kullanılır?

İnstagram’ın Reels özelliğinin kullanılabilmesi için öncelikle İnstagram hesaplarına giriş yapılması ve sonrasında profile girilerek fotoğrafların üstünde yer alan video simgesine basılmalıdır.  Açılan yeni sayfa üzerinde Reels seçeneğine tıklanması ve başla tuşuna basılarak video çekimine başlanabilmektedir. Video çekerken ses tuşuna basarak çıkan liste üzerinden şarkı ya da ses eklenebilmektedir. Aynı zamanda hız tuşuna basarak videonun yavaş ya da hızlı akması ayarlanabilmektedir. İstenen efektler çekilen videoların üzerine eklenebilmekte ve son olarak videoya bir kapak fotoğrafı bulunarak paylaşım işlemine geçilebilmektedir.

İnstagram Reels Düzenleme Araçları

İnstagram Reels özelliği ile pek çok düzenleme aracı kullanılabilmektedir. Bu araçlar ile birlikte çekilen videolar üzerinde düzenleme yapılabilmektedir. Hız aracı ile videonun hızı ayarlanabilmekte, ses aracı ile istenen şarkı veya ses dosyası eklenebilmekte, AR efektleri ile istenen efektler eklenebilmektedir. Ayrıca hizalama aracı ile iki klibin birleştirilmesi ve videolar arasında geçişin göze batmayacak şekilde yapılması mümkün olmaktadır. Zamanlayıcı ve geri sayım aracı ile ise video çekimi sırasında zamanlama yapılabilmekte ve istenen zamanda geri sayım yapılabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 20:18
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Anahtar Kelimeler:
TikTokReelsİnstagram
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