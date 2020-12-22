İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

İnstagram reels ayarları nasıl yapılır? Instagram reels aktif etme işlemleri

İnstagram reels ayarları nasıl yapılır? Instagram reels aktif etme işlemleri haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 22 Aralık 2020 Salı gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 00:17
İnstagram reels ayarları nasıl yapılır? Instagram reels aktif etme işlemleri
Takip Et:

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan İnstagram yeni bir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Reels özelliğinin kullanıma açılması ile beraber milyonlarca kişi bu özelliği kullanmaya başladı. Diğer yandan Reels özelliğinin ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı.

İnstagram Reels Nedir?

Dünya üzerinde son dönemde en çok kullanıcı toplayan uygulamalardan biri olan TikTok uygulamasına rakip olmak amacıyla Reels özelliğini ekleyen İnstagram milyonlarca kişiyi kazanmayı başardı. Kısa videolar halinde paylaşımlar yapılmasına olanak veren TikTok uygulamasını bir bağlamda kapsamına alan İnstagram oldukça akıllıca bir adım ile milyonlarca yeni kullanıcı kazandı.

İnstagram’ın Reels özelliği ile birlikte kullanıcıların herhangi ekstra bir eklenti indirmelerine gerek kalmadan 15 saniyelik videolar çekmeleri ve birleştirmeleri mümkün hale geldi. Aynı zamanda bu videolara farklı efektler ve istenen şarkıların da eklenmesine olanak sağlandı.

İnstagram Reels Nasıl Kullanılır?

İnstagram’ın Reels özelliğinin kullanılabilmesi için öncelikle İnstagram hesaplarına giriş yapılması ve sonrasında profile girilerek fotoğrafların üstünde yer alan video simgesine basılmalıdır.  Açılan yeni sayfa üzerinde Reels seçeneğine tıklanması ve başla tuşuna basılarak video çekimine başlanabilmektedir. Video çekerken ses tuşuna basarak çıkan liste üzerinden şarkı ya da ses eklenebilmektedir. Aynı zamanda hız tuşuna basarak videonun yavaş ya da hızlı akması ayarlanabilmektedir. İstenen efektler çekilen videoların üzerine eklenebilmekte ve son olarak videoya bir kapak fotoğrafı bulunarak paylaşım işlemine geçilebilmektedir.

İnstagram Reels Düzenleme Araçları

İnstagram Reels özelliği ile pek çok düzenleme aracı kullanılabilmektedir. Bu araçlar ile birlikte çekilen videolar üzerinde düzenleme yapılabilmektedir. Hız aracı ile videonun hızı ayarlanabilmekte, ses aracı ile istenen şarkı veya ses dosyası eklenebilmekte, AR efektleri ile istenen efektler eklenebilmektedir. Ayrıca hizalama aracı ile iki klibin birleştirilmesi ve videolar arasında geçişin göze batmayacak şekilde yapılması mümkün olmaktadır. Zamanlayıcı ve geri sayım aracı ile ise video çekimi sırasında zamanlama yapılabilmekte ve istenen zamanda geri sayım yapılabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TikTokReelsİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!
Dünyanın en lüks 10 otomobili!
Dünyanın en lüks 10 otomobili!
Xiaomi'den Redmi 8 kullanıcılarına müjde!
Xiaomi'den Redmi 8 kullanıcılarına müjde!
Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!
Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!
ABD, Çinli drone üreticisi DJI'ı kara listeye aldı!
ABD, Çinli drone üreticisi DJI'ı kara listeye aldı!
Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı!
Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı!

Popüler Haberler

İnstagram reels ayarları nasıl yapılır? Instagram reels aktif etme işlemleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 22 Aralık 2020 Salı aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 22 Aralık 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 22 Aralık 2020 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
E-devlet süt parası başvuru nasıl yapılır? 2020 Süt parası için gerekli evraklar nelerdir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Aralık 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 22 Aralık 2020 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 22 Aralık 2020 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 22 Aralık 2020 Salı
Asgari Ücrete 2019 Temmuz’da zam yapılacak mı? Enflasyon zammından asgari ücret'de etkilenecek mi?
IMDB puanına göre 2020 yılında izlenmesi gereken iyi puan almıl filmler
Elimi Bırakma dizisi hangi gün yayınlanacak? Sevilen dizide yayın günü değişikliği yapıldı
MSB Askerlik yeri sonuçlarındaki 'Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' yazısı ne demektir?
Danla Bilic Metin Hara ile sevgili mi? Danla Bilic'den iddialara cevap
MasterChef kazananı kim oldu, hangi yarışmacı? 21 Aralık MasterChef en yüksek puanı alan yarışmacı kim oldu?
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
Yasak Elma Erdal Özyağcılar diziden neden ayrıldı? Hasan Ali Yasak Elma''dan ayrılma sebebi ne?
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
TRT 1 canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.