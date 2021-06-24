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Instagram Oops an Error Occurred hatası nedir? Instagram Oops an Error Occurred hatası için çözüm önerileri

Dünyaca popüler olan sosyal medya uygulaması olan instagramda son zamanlarda verdiği hatalar ile gündeme geldi. Oops an Error Occurred Hatası vermeye başlayan instagram birçok kullanıcıyı etkiledi. Bu hata üzerine hesabını kullanamayan birçok vatandaş mevcut. Bu hatanın neden olduğu merak konusu olurken konu hakkında detaylar haberimizde

24 Haziran 2021 Perşembe 19:23
Instagram Oops an Error Occurred hatası nedir? Instagram Oops an Error Occurred hatası için çözüm önerileri
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İnstagram üzerinden son zamanlarda sıkça alınan hatala olan Oopss an error occurred birçok kişinin hesabını ele geçirdi. Bunun üzerine kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamadığı için yeni hesap açmak zorunda kaldı. Topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz hatası kullanıcıların moral bozukluğuna neden oldu.

Oops an error occurred hatası nedenleri

  1. Yetersiz intenet bağlantısı

Gündem de yer alan hatanın nedenlerinden biri olarak düşünülen konu ise intenet bağlantısı. Anlık yaşanan kesintilerde bu hatanın alınması üzerine detaylar merak edildi. Bu hatayı alan her kimse öncelik olarak intenete bağlantısını kontrol etmelidir.

  1. Güncel olmayan uygulama

Nazı telefonlarda güncelleme isteğe göre yapılmasından uygulamaların eski sürümleri kullanılabiliyor. Uygulamalarda her güncelleme ile değişiklik görülmesi söz konusu. Sunucularda değişiklik olmasından dolayı bu hatayı alınabilir. Telefon ve uygulamayı güncellemek hatayı giderebilir.

  1. Root veya Jailbreak

Android ve İOS kullanıcıları yaptıkları değişim sonucunda Oops an error occurred hatası görülmektedir. Bunun nedeni ise Play Store ve Apple Store tarafından sistemin kabul edilememesi. Telefonun uygulamalar ile uyuşmaması halinde hata ortaya çıktı.

  1. Spam işlem yapma

Uygulama üzerinden yapılan hareketlenmeler sistem tarafından olumsuz olarak algılanıyor. Spam alan hareketler ise sürekli beğeni atmak, sürekli istek atmak veya yorum yapmak spam olarak algılanır. Bundan dolayı da hesap hata alarak kullanımı kısıtlanır.

Oops an error occurred hatası nasıl çözülür?

  1. Çözüm: Güçlü intenet bağlantısı

Bu hatayı almanın başlıca nedenlerinden birisi ise zayıf intenet koşullarıdır. Hatayı çözmek için gerekli olanlar ise telefon üzerinden Wifi bağlantısı kapatılarak mobil veriye geçilebilir. Bunun yanı sıra tam tersi de yapılabilir. Telefonların çekmemesinden dolayı alınan hata ise bu şekilde çözülür.

  1. Çözüm: Instagram uygulamasını güncelleyin

Alınan hatadan kurtulmak için öncelikle uygulamanın sürümü kontrol edilir. Eğer sürüm eski ise; uygulama güncellenerek yeni sürümü yüklenir. Sürüm bilgilerini öğrenmek için Google Play Store ya da Apple Store üzerinden bilgiler temin edilir.

  1. Çözüm: Instagram şifresini yenileyin

Yapılan tüm işlemler sonucunda hata alınmaya devam ediyorsa hesabınızın şifresini sıfırlamak son çare olarak görülüyor. Silme işlemini sadece uygulama siler gibi değil bütün cihazdan silerek ve ilk kez uygulama yükleniyor gibi olmalıdır. İnstagram üzerinden hesabı güvene almak için şifre yenilemek işlemi birçok hata gidermenin çözümü olarak bilinir.


Son Güncelleme: 24.06.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
Instagram HatasıOops An Error Occurred Hatası
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