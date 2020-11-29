Instagram nasıl dondurulur? Instagram dondurma için süre var mı, ne kadar?

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram ile ilgili en çok merak edilen konuların başında hesap dondurma ve silme işlemi geliyor. Instagram hesabında çok fazla zaman harcayan ya da herhangi bir sebeple hesabını dondurmak/silmek isteyen kişiler için bu işlem hem mobilde hem de masaüstünde gerçekleştirilebiliyor.

Instagram hesabı dondurma işlemi

Instagram hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz hesabınızı yeniden etkileştirene kadar gizlenmektedir. Hesabınızı geçici olarak kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

- Instagram’a mobil tarayıcı ya da bilgisayardan giriş yapın.

- Ekranın sağ üst kısmında yer alan simgeye tıklayın ve ‘Profili Düzenle’ye girin.

- Ekranın sağ en altında yer alan ‘Hesabımı geçici olarak kapat’a tıklayın.

- Hesabınızı dondurmak için şifre ve kullanıcı adınızı girdiğinizde hesabınız geçici olarak kapatılacaktır.

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Instagram hesap silme işlemi

Instagram hesabınızı sildiğinizde hesabınızdaki tüm bilgiler silinmekte ve işlem geri alınamamaktadır. Hesap silme işlemi sonrasında Instagram hesabınız kalıcı olarak silinir. Hesabınızı silmek için aşağıdaki adımları izleyin;

- Mobil tarayıcı ya da bilgisayardan Instagram’a giriş yapın.

- Profili düzenle seçeneğinden ‘hesabımı kalıcı olarak sil’e tıklayın.

- ‘Hesabını neden siliyorsun?’ sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi yeniden girin.

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