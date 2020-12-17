Instagram Lite nedir? Instagram Lite ne zaman çıkacak?

Instagram Lite yakın zamanda kullanıcılar ile buluşmaya hazırlanıyor. Daha az yer kaplayan ve daha düşük özelliklere sahip olan lite uygulamaları telefonunda yeterli alan olmayan ya da eski sürümlü telefon kullanan kişiler rahatlıkla kullanabiliyor.

Yakın zamanda Pubg’nin lite versiyonu çıkmıştı. Ayrıca Facebook Lite de çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Instagramın lite versiyonu da yakın zamanda kullanıcılar ile buluşacak. Şimdilik yalnızcaPlay Store'da ve Hindistan’da bulunan versiyon zamanla diğer ülkelerde de kullanılabilecek.

Instagram Lite uygulamasını telefonu eski sürüm güncellemelere sahip kişiler tarafından kolaylıkla kullanılabilecek. Instagram’da bulunan temel özellikler lite versiyonda yer alırken IGTV, Reels gibi özellikler ise yer almayacak. Versiyonun telefonlarda 2 MB kadar yer kaplayacağı tahmin ediliyor.