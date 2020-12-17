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Instagram Lite nedir? İnstagram ile farkı nedir? Instagram Lite nasıl indirilir?

Instagram, yeni uygulaması Instagram Lite'i duyurdu. Bu duyurudan sonra Instagram Lite nedir, Instagram ile farkı nedir ve nasıl indirilir soruları araştırılmaya başlandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:42
Instagram Lite nedir? İnstagram ile farkı nedir? Instagram Lite nasıl indirilir?
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Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram’ın yeni sürümü ‘Instagram Lite’ tanıtıldı. Yalnızca 2 MB’lık alan kaplayak ve daha az veri kullanacağı söylenen Instagram Lite, aynı zamanda kullanıcılara daha hızlı kullanım şansı da verecek.

Instagram Lite nedir?

Instagram Lite uygulaması, Instagram’ın yeni bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Lite ile fotoğraf, video ve hikaye paylaşılabilecek. Veri tasarrufu ve depolama alanında az yer kaplayacak olan Instagram Lite’de Reels ve IGTV gibi özellikler yer almayacak.

Instagram Lite nasıl indirilir?

Instagram Lite henüz kullanıma başlamadı ancak yakın süreçte erişime açılacağı belirtiliyor. Instagram Lite, diğer uygulamalar gibi Google Play Store, App Store ve Huawei App Gallery üzerinden indirilebilecek.



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:42
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Anahtar Kelimeler:
Instagram LiteGoogle Play StoreApp StoreReelsIGTVHuawei App Gallery
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