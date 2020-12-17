Instagram Lite nedir? İnstagram ile farkı nedir? Instagram Lite nasıl indirilir?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram’ın yeni sürümü ‘Instagram Lite’ tanıtıldı. Yalnızca 2 MB’lık alan kaplayak ve daha az veri kullanacağı söylenen Instagram Lite, aynı zamanda kullanıcılara daha hızlı kullanım şansı da verecek.

Instagram Lite nedir?

Instagram Lite nasıl indirilir?

Instagram Lite uygulaması, Instagram’ın yeni bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Lite ile fotoğraf, video ve hikaye paylaşılabilecek. Veri tasarrufu ve depolama alanında az yer kaplayacak olan Instagram Lite’devegibi özellikler yer almayacak.

Instagram Lite henüz kullanıma başlamadı ancak yakın süreçte erişime açılacağı belirtiliyor. Instagram Lite, diğer uygulamalar gibi Google Play Store, App Store ve Huawei App Gallery üzerinden indirilebilecek.