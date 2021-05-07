Instagram kişisel hesaba dönüş nasıl yapılır? Instagram kişisel hesaba dönüş işlemleri

Kişisel hesap dönüş işlemi
Kişisel hesaba dönmek için ilk olarak ayarlara girin.Hesap seçeneğine girerek mavi hesap türünü değiştirine tıkladıktan sonra kişisel hesaba geç butonuna tıklayınız. Daha sonra işlemi onaylayın.
Kişisel hesaba geçtikten sonra profilinizle alakalı bazı verileri göremeyebilirsiniz. Kişisel hesaba geçtikten sonra hesabı gizlilik altına almak isteyebilirsiniz. Bunun için ;
İşletme hesabı herkese ulaşmak için herkesin erişimine açıktır. Kişisel hesabınızı isteğe bağlı olarak kapatabilirsiniz. Amacınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Son Güncelleme: 07.05.2021 21:16