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Instagram kişisel hesaba dönüş nasıl yapılır? Instagram kişisel hesaba dönüş işlemleri

Instagram kullanıcıları profillerini işletme profilleri olarak kullanabilmektedir. Bu profil bir tanıtım ya da satış amaçlı kullanılmaktadır. İşletme hesabından normal kişisel hesaba nasıl dönüleceği araştırılmaktadır. Instagram'da işletme hesabından kişisel hesaba nasıl dönülür? İşte Instagram'da kişisel hesaba dönüş işlemleri...

07 Mayıs 2021 Cuma 21:16
Instagram kişisel hesaba dönüş nasıl yapılır? Instagram kişisel hesaba dönüş işlemleri
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Kişisel hesap dönüş işlemi

Kişisel hesaba dönmek için ilk olarak ayarlara girin.Hesap seçeneğine girerek mavi hesap türünü değiştirine tıkladıktan sonra kişisel hesaba geç butonuna tıklayınız. Daha sonra işlemi onaylayın.

Kişisel hesaba geçtikten sonra profilinizle alakalı bazı verileri göremeyebilirsiniz. Kişisel hesaba geçtikten sonra hesabı gizlilik altına almak isteyebilirsiniz. Bunun için ;

Profil kısmından ayarlara giriniz. Gizlilik seçeneğinden hesap gizliliğine girin. Profili buradan özel duruma getirebilirsiniz.

İşletme hesabı herkese ulaşmak için herkesin erişimine açıktır. Kişisel hesabınızı isteğe bağlı olarak kapatabilirsiniz. Amacınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:16
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