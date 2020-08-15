İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat yağmuru
Son Dakika
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat...

Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 15.08.2020’li haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:45
Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler
Takip Et:

İnstagram uygulaması dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip platformların başında gelmektedir. Bu uygulama üzerinde kullanıcılar takipçi sayılarını artırmak ve gönderilerinin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak istemektedirler. Bunun için tüm kullanıcıların görebildiği alan olan keşfet kısmına nasıl düşülebildiği merak edilen konular arasında yer almaktadır.

İnstagram Keşfete Nasıl Düşülür?

  • Belli sayıda takipçi ve beğeniye sahip olmak
  • Uyumlu içerikler hazırlamak
  • Konum bildirmek
  • Instagram’ da etiket kullanımak
  • Paylaşım saatlerine dikkat etmek
  • İlgi çekem paylaşımlarda bulunmak

Kullanıcıların İnstagram üzerinde keşfet bölümüne çıkabilmeleri için kaliteli içerikler paylaşmaları ve belli bir kitle tarafından beğeni almaları gerekmektedir. Bu bağlamda yalnızca organik hesaplar İnstagram’ın keşfet bölümüne düşebilmektedir.

Keşfete Düşmek İçin İçerikler

İnstagram üzerinde keşfete düşebilmek için belirli bir kalitede içerik sunulması gerekmektedir. İçeriklerde doğru filtrelerin kullanılması, içeriğin daha çok kişi tarafından beğenilmesini sağlayabilmektedir. Aynı zamanda kitlelerin hoşuna giden uyumlu içeriklerin paylaşılması gerekmektedir. Buna göre fontların ve yazıların da uyumlu olması lazımdır.

Konum Bildirmek


Keşfete düşebilmek için paylaşımlarda konum bildirilmesi de gerekmektedir. Kullanıcıların konumlu bir şekilde yaptıkları paylaşımlar daha çok kişiye ulaşmaktadır.

Etiket Kullanmak

Yine keşfete düşebilmek için kullanıcıların paylaşımlarında etiket kullanmaları gerekmektedir. Böylece etiketlenen konuya ilgi duyan kullanıcılar keşfetlerinde yapılan paylaşımları görebilmektedirler.

Paylaşım Saatleri

Paylaşım saatleri keşfete düşmek açısından önemlidir. Kullanıcılar genellikle akşam saatlerinde sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Buna göre herkesin uyuduğu saatlerde paylaşım yapılması daha az kişiye ulaşılmasına neden olacaktır.

İlgi Çeken Paylaşımlar

Paylaşılan içeriklerin sıradan olmasındansa ilginç olması daha çok ilgi gösterilmesini sağlayacaktır. Her sayfa tarafından paylaşılan içerikler herkes tarafından görüldüğü için bir süre sonra dikkat çekmeyecektir.



Son Güncelleme: 15.08.2020 14:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Telekom 10 GB İntenet Kampanyası 14 Ağustos 2020 Cuma
Türk Telekom 10 GB İntenet Kampanyası 14 Ağustos 2020 Cuma
Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesi 2020
Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesi 2020
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2020 sosyal medya yasası detayları
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2020 sosyal medya yasası detayları
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2020 Özelliklerine göre vantilatör modelleri
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2020 Özelliklerine göre vantilatör modelleri
WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!
WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!

Popüler Haberler

Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Ağustos 2020 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?
Star TV Yeni sezon dizi ve programları ile yeni yayın dönemine hazırlanıyor
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?
Bir Doğu Masalı Melek’in Oğlu kimdir? Ulvi Kahyaoğlu hakkında bilgiler
Ece Erken Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem olmaz programından neden ayrıldı?
Fenerbahçe Fener ol WinWİn çekiliş sonuçları kazananlar listesi belli oldu!
Her yerde Sen Bora kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Barkın kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Emekli intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak? SGK-SSK ve Bağkur'lu dört gözle bekliyor!
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 14 Ağustos 2020
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Altın ne kadar oldu? 15 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 15 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.