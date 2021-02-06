Instagram hikayeleri dikey hareket ettirilecek!

Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarını satın alıp kendi bünyesine katmıştı. Facebook, Snapchat’in 24 saatlik hikaye özelliğini Instagram’a entegre etmişti ve Snapchat uygulaması çok büyük zarara uğramıştı.

Facebook, bu sefer Instagram’a TikTok’ta yer alan bir özelliği eklemek istiyor. Yeni özellik şu an deneme aşamasında.

Instagram’da aynı kullanıcının veya farklı kişilerin hikayelerini izlemek için sağa veya sola doğru kaydırma yapmak gerekiyor. Instagram’a eklenecek yeni özellikle birlikte aşağı veya yukarı şekilde hikayeler kaydırılabilecek.

Bu en yeni özelliğin kesin olarak kullanıcılara sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Şu an test aşamasında olan özelliğin gelmesi kesinleşme bile hangi tarihte güncellemenin geleceği bilinmiyor.

