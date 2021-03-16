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Instagram hikaye indirme nasıl yapılır? İnstagram hikaye indirme işlemleri

Instagram, birçok kullanıcıya hitap eden bir sosyal medya platformudur. Instagramda bulunan story özelliği nedir? Storyler indirilebilir mi? Story indirme işlemi ile ilgili merak edilen her şeye haberimizde yer verilmiştir.

16 Mart 2021 Salı 21:10
Instagram hikaye indirme nasıl yapılır? İnstagram hikaye indirme işlemleri
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Instagram hikâyelerinin nasıl indirileceği merak edilmektedir.

Sevilen sosyal medya platformu, ülkemizde 34 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Platformu en fazla kullanan ülkeler arasında 6. Sırada bulunuyoruz.

Başkasının hikâyesinde müzik, fotoğraf görüp beğenilince nasıl indirileceği de merak ediliyor.

Story nedir?

Hikâye özelliği ile video, fotoğraf ya da not paylaşılabilir. Kalıcı olmasını istemediğiniz anıları story atabilirsiniz. Storyler, 24 saat sonra silinecektir.

Story indirme

İlk kurulum tarihinden itibaren birçok güncelleme alan platform, sürekli kendini yenilemiştir. Kullanıcılar en fazla story özelliğini kullanmaktadır. Yeni güncellemelerde birlikte storylerde arkadaş etiketleme, soru-cevap gibi seçenekler de mevcuttur.

Story indirmek için uygulama ya da intenet sitesi kullanılabilir.

  • Öncelikle üyeliğe giriş yapılmalıdır.
  • Arama çubuğuna hikâyesini indirmek istediğiniz kullanıcıyı aratın.
  • Hikâye açılarak sağ altta bulunan indir butonu seçilmelidir.
  • Kullanılan cihaz İphone ise Documents uygulamasının arama motoru kullanılabilir.

Story Saver uygulaması

  • Ücretsizdir
  • Android içindir
  • Güvenli olduğu tartışılmaktadır

Hikâye indirme uygulamaları güvenli midir?

Uzun süredir Google Play ve App Store ‘ da yer aldıkları için bu uygulamaların güvenli oldukları düşünülmektedir. Uygulama ile hikaye bakacak kişiler, uygulama aracılığıyla hesaplarına giriş yapmaktadır. Yedek hesaplar ile bu uygulamaların kullanılması tavsiye edilir.



Son Güncelleme: 16.03.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramStory
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