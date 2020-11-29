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Instagram hesap nasıl silinir? 2020 geçici ve kalıcı Instagram hesap silme linki ve işlemleri

Instagram hesap nasıl silinir sorusu son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Kullanıcılar 2020 geçici ve kalıcı olarak hesap silme linki ve işlemlerini araştırıyor.

29 Kasım 2020 Pazar 19:06
Instagram hesap nasıl silinir? 2020 geçici ve kalıcı Instagram hesap silme linki ve işlemleri
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Son yılların en çok kullanılan sosyal medya uygulaması instagram Türkiye’de de 38 milyon fazla kişi tarafından kullanılıyor. Uygulamada geçici ve kalıcı olarak hesap silme işlemleri merak ediliyor.

Instagram geçici hesap kapatma

Geçici olarak kapatılan hesaplarda fotoğraflar, yorumlar beğenmeler gibi uygulama içerisinde yapılan işlemler yeniden açılması halinde aktifleşir.

Geçici olarak hesap kapatma işlemi uygulama üzerinden değil tarayıcı üzerinden yapılır. Tarayıcı üzerinden giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımdaki Profili Düzenle kısmına girin. Ardından sağ en altta Hesabı Geçici Olarak Kapat sekmesi yer alır. Bu işlem sırasında size hesabı neden kapattığınız sorulacaktır. Bu kısmı da doldurduktan sonra onayla tuşuna basın ve hesabı geçici olarak kapatın. Geçici olarak hesabı kapatma işlemi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

Instagram hesabı kalıcı olarak kapatma, silme

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silindikten sonra aynı isimle hesap açılmaz. Hesabı silmek içinde tarayıcı üzerinden giriş yapılmalıdır. Giriş yaptıktan sonra hesabı sil sayfasına girin. Burada yine hesabı neden sildiğiniz sorulacaktır. Bu kısmı doldurduktan sonra işlemi onaylayarak hesabı silebilirsiniz. Instagram hesabı silme kısmına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/



Son Güncelleme: 29.11.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramHesapSilme
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