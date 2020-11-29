Instagram hesap nasıl silinir? 2020 geçici ve kalıcı Instagram hesap silme linki ve işlemleri

Son yılların en çok kullanılan sosyal medya uygulaması instagram Türkiye’de de 38 milyon fazla kişi tarafından kullanılıyor. Uygulamada geçici ve kalıcı olarak hesap silme işlemleri merak ediliyor.
Instagram geçici hesap kapatma
Geçici olarak kapatılan hesaplarda fotoğraflar, yorumlar beğenmeler gibi uygulama içerisinde yapılan işlemler yeniden açılması halinde aktifleşir.
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/
Instagram hesabı kalıcı olarak kapatma, silme
Instagram hesabınızı kalıcı olarak silindikten sonra aynı isimle hesap açılmaz. Hesabı silmek içinde tarayıcı üzerinden giriş yapılmalıdır. Giriş yaptıktan sonra hesabı sil sayfasına girin. Burada yine hesabı neden sildiğiniz sorulacaktır. Bu kısmı doldurduktan sonra işlemi onaylayarak hesabı silebilirsiniz. Instagram hesabı silme kısmına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/