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Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?

Sosyal medya platformların en yaygın olarak kullanılan uygulamalarından olan ınstagram ile ilgili bilinmeyenleri sizler için derledik. Kullanıcıların en çok merak ettiği ise ınstagram hesaplarının nasıl kapatılacağı ve dondurulacağı oluyor. Instagram hesabı nasıl kapatılır? Ayrıntılar haberimizin detayında yer alıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:57
Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?
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Sosyal medya kullanıcıların en çok rağbet ettiği ve uğrak yeri olan ınstagram günden güne büyümesine devam ediyor. Instagram kullanıcıları bazı hesap özellikleri merak ediyor. Merak edilen konuların başında olan hesap kapama veya dondurma işlemleri nasıl oluyor. Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram hesap kapama nasıl yapılır? 

Geçiçi Kapama Ekranı       

Hesabınız geçiçi olarak kapattığınız da fotoğraflarınız ve profil bilgiler tekrar açtığınız da aktif duruma gelir. Instagram'a giriş yaparak sağ üst kısımdaki simgeye tıklayarak proifili düzenle seçeneğine tıklayınız.Aşağı doğru inin ve hesabımı geçiçi olarak kapat seçeneğine tıklayın. Size ınstagram hesabınızı neden kapatıyorsunuz sorusunu soracaktır. Size uygun cevabı verdikten sonra hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

Kalıcı Silme

İnstagram uygulamasına girerek hesabını sil menüsüne direk tıklayarak hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Neden siliyorsunuz sorusuna burada denk geleceksiniz. Size uygun cevabı verdiğiniz anda hesabınız tamamen kalıcı olarak silinecektir. Hesabınızı kalıcı olarak sildiğiniz zaman uygulamada yer alan foto ve bilgiler tamamen kaybolacaktır.




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:57
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İnstagramınstagram Dondurmaınstagram Kapama
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