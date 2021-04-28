Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?

Sosyal medya kullanıcıların en çok rağbet ettiği ve uğrak yeri olan ınstagram günden güne büyümesine devam ediyor. Instagram kullanıcıları bazı hesap özellikleri merak ediyor. Merak edilen konuların başında olan hesap kapama veya dondurma işlemleri nasıl oluyor. Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram hesap kapama nasıl yapılır?

Geçiçi Kapama Ekranı

Kalıcı Silme

Hesabınız geçiçi olarak kapattığınız da fotoğraflarınız ve profil bilgiler tekrar açtığınız da aktif duruma gelir. Instagram'a giriş yaparak sağ üst kısımdaki simgeye tıklayarak proifili düzenle seçeneğine tıklayınız.Aşağı doğru inin ve hesabımı geçiçi olarak kapat seçeneğine tıklayın. Size ınstagram hesabınızı neden kapatıyorsunuz sorusunu soracaktır. Size uygun cevabı verdikten sonra hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

İnstagram uygulamasına girerek hesabını sil menüsüne direk tıklayarak hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Neden siliyorsunuz sorusuna burada denk geleceksiniz. Size uygun cevabı verdiğiniz anda hesabınız tamamen kalıcı olarak silinecektir. Hesabınızı kalıcı olarak sildiğiniz zaman uygulamada yer alan foto ve bilgiler tamamen kaybolacaktır.