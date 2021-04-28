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İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri

En ünlü sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram çok sayıda kullanıcısı bulunmaktadır. Bu kullanıcı sayıları her geçen gün artarken sıkılıp silmek isteyenlerde olabiliyor. Ya da kapatmak için farkı nedenler gün yüzüne çıkabilmektedir. Peki, Instagramdan kalıcı olarak hesap silmek nasıl yapılmaktadır? Telefondan da hesap silme işlemi yapılır mı? bu gibi pek çok soruyla kullanmak istemeyenler karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu haberimizin detaylarında bu gibi sorunların cevapları bulunmaktadır.

28 Nisan 2021 Çarşamba 21:20
İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri
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Araştırmalara göre ülkemizde 38 milyon birey Instagram hesabı kullanmaktadır. Cinsiyet ayrıştırılması yapıldığındaysa 41'i kadın yüzde 59'u ise erkek olduğu tespit edilmiştir. Bu artan sayıların dışında bazen kapatmak isteyenlerde doğabiliyor. İşte kapatmak isteyenlere yardımcı olabilecek detaylar.

Sırasıyla Instagram geçici kapatma

Instagram hesabınızı kısa süreliğine kapatıp bir süre kullanmak istemeseniz böylesi bir durum mevcuttur. Bu bir nevi dondurma işlemi olarak da tabi edilmektedir. Yani istediğiniz zaman hesabınızı kapatıp profilinizin fotoğraflarınızın ve daha birçok kişisel tercihlerinizin arkadaşlarınız dahi bulunsa kimse göremez. Bu işlemleri istediğiniz zamanda tekrar aktifleştirebilirsiniz.

Bu işlemler içinde şu sıralamaları takip edebilirsiniz:

Öncelikle instagram.com'a web sayfasına telefonunuzdan ya da bilgisayar tablet gibi cihazlardan giriş sağlayın. Ne yazık ki sadece uygulama üzerinden bu durum yapılamamaktadır.

Ardından profilinizdeki sağ üstte tire işaretli yere dokunarak profili düzenleyip seçmelisiniz. Buradan sonra aşağı ilerleterek sağ altta bulunan Hesabımı geçici olarak kapat'a basın.

Bir uyarı ekranı çıkarıp burada size Hesabını neden kapatıyorsun? Sorusu yöneltilerek seçim yapmanız istenecek nedeninizi seçtikten sonra tekrar şifrenizi onaylayarak hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

INSTAGRAM'I GEÇİCİ OLARAK KAPATMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Instagram hesap silme

Hesabınızdan sıkılmış ve memnun değilseniz ya da başka türlü farklı sebepleriniz varsa. Hesabınızı kalıcı olarak tamamen silmek istiyorsanız şunu bilmesiniz ki bu işlemi gerçekleştirdiğinizde profilinizin fotoğraflarınızın ve daha birçok kişisel tercihlerinizin yok olması demektir.

Hesabınızı kalıcı olarak silmeniz halinde aynı kullanıcı adını tekrar kullanma ihtimaliniz olamaz. Ve kalıcı silinen hesaplar tekrar getirilemez.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

Yine hesabınızı kalıcı olarak silebilmeniz için instagram.com'a web sayfasına telefonunuzdan ya da bilgisayar, tablet gibi cihazlardan giriş yapmanız gerek uygulama burada da aktif değildir.

Ardından uyarı ekranında silmek isteme sebebinizi seçip tekrar bir şifrenizle iletip hesabınızı kalıcı olarak silme işleminiz tamamlanmış olur.




Son Güncelleme: 28.04.2021 21:20
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